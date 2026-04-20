Τσιτσιπάς: Ιστορική πτώση στο Νο 80 στην παγκόσμια κατάταξη, «ανάσα» για τη Σάκκαρη

Συγκεκριμένα, έχασε ακόμη 13 θέσεις μέσα σε μία εβδομάδα και πλέον βρίσκεται στο Νο 80 του κόσμου με 715 βαθμούς — η χαμηλότερη θέση του από τον Μάρτιο του 2018, όταν είχε βρεθεί στο Νο 82.

Η αγωνιστική κάμψη του Τσιτσιπά αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κατάταξη, με τον ίδιο να αναζητά σταθερότητα και επιστροφή σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Την ώρα που η κορυφή ανήκει στον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος διατηρείται στο Νο 1 μετά τις συνεχόμενες επιτυχίες του, ο Έλληνας πρωταθλητής φαίνεται να περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του.

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία σημείωσε μικρή αλλά σημαντική άνοδο στην κατάταξη της WTA. Η Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε μία θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 37 του κόσμου με 1.348 βαθμούς, δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης της απόδοσής της.

Παρά τη διαφορά δυναμικής σε σχέση με την κορυφή — όπου δεσπόζει η Αρίνα Σαμπαλένκα με σημαντικό προβάδισμα — η Σάκκαρη συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής στο Top 20, έχοντας μπροστά της μια απαιτητική αλλά κρίσιμη συνέχεια στη σεζόν.

Το ελληνικό τένις βιώνει, έτσι, μια περίοδο αντιθέσεων: από τη μία η βαθιά πτώση του Τσιτσιπά και από την άλλη τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της Σάκκαρη, σε μια σεζόν που αναμένεται να κρίνει πολλά για την πορεία και των δύο στο διεθνές στερέωμα.