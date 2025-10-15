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Οι Έλληνες προτιμούν επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και φυσικής παρουσίας – Τα δείγματα έρευνας της Foundever
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:00 - 15 Οκτ 2025

Οι Έλληνες προτιμούν επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και φυσικής παρουσίας – Τα δείγματα έρευνας της Foundever

Reporter.gr Newsroom
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 Μόνο δύο στους πέντε Έλληνες (40%) είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία τους. Με σχεδόν τους μισούς (44%) να ζητούν περισσότερα, τα brands έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεχωρίσουν παρέχοντας ισχυρότερες, πιο ελκυστικές εμπειρίες.
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (72%) δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κακή εξυπηρέτηση πελατών και έχουν μοιραστεί αυτή την εμπειρία κυρίως με φίλους και οικογένεια (60%). Επίσης, τα chatbots χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα (το 87% τα έχει δοκιμάσει), αλλά η μέση ικανοποίηση παραμένει χαμηλή, μόλις 4,8 στους 10, ενώ ο 62% των καταναλωτών εξακολουθεί να προτιμά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κοιτάζοντας μπροστά, σχεδόν οι μισοί Έλληνες καταναλωτές (46%) δηλώνουν ότι η βέλτιστηεξυπηρέτηση πελατών έγκειται σε ένα υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με την ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Όλα αυτά με βάση έρευνα της Foundever®, εταιρείας στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), που πραγματοποίησε κλειστή εκδήλωση στο Athens Hub της για την αποκλειστική παρουσίαση της νέας της έκθεσης με τίτλο «Παρατηρητήριο 2025: Καταναλωτικές Τάσεις στο CX». Η έκθεση αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία για την εξέλιξη του κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα.
Με βάση σχετική παρουσίαση που έγινε χθες, το «Παρατηρητήριο 2025: Καταναλωτικές Τάσεις στο CX» πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Focus Bari Α.Ε., κορυφαία ελληνική εταιρεία ερευνών αγοράς, την περίοδο 1-7 Απριλίου 2025. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω online συνεντεύξεων σε panelαπό ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της Ελλάδας, με 603 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-64 ετών. Η έκθεση επικεντρώθηκε στην κατανόηση των προτιμήσεων και των συμπεριφορών των Ελλήνων καταναλωτών στην Εξυπηρέτηση Πελατών (CX). H Foundever ανέλυσε τις αλληλεπιδράσεις των ερωτηθέντων με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τα κανάλια επικοινωνίας, την ικανοποίησή τους από προηγούμενες εμπειρίες εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και το brandloyalty τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία τόνισε τη σημασία κατανόησης των αντιλήψεων και των εμπειριών των καταναλωτών με τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση πελατών, όπως η generative AI και τα chatbots.
Όπως αναφέρεται, το πρώτο Παρατηρητήριο Καταναλωτικών Τάσεων της Foundever στην Ελλάδα αναδεικνύει πέντε βασικά ευρήματα σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των Ελλήνων καταναλωτών:

1. Η αποτελεσματικότητα και η ενσυναίσθηση οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών στην Ελλάδα:

Η ταχύτητα και η ευγένεια ξεχωρίζουν ως τα πιο σημαντικά στοιχεία στην εξυπηρέτηση πελατών, ειδικά μεταξύ των νεότερων καταναλωτών, ενώ η φιλικότητα είναι σημαντική για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η εξατομίκευση και η πολυκαναλική επικοινωνία θεωρούνται λιγότερο ουσιώδη, ενώ αναμένεται από τα brands να διαθέτουν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και να προσφέρουνάμεσες και αποτελεσματικές λύσεις κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης τους.

2. Το τηλέφωνο εξακολουθεί να κυριαρχεί, αλλά τα ψηφιακά κανάλια βρίσκονται σε άνοδο:

Το τηλέφωνο παραμένει το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας συνολικά στην Ελλάδα, παρόλο που οι συνήθειες αλλάζουν. Οι νεότεροι καταναλωτές (18-24) αναμένουν όλο και περισσότερο έναν συνδυασμό ψηφιακών καναλιών, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο εξοικειωμένοι με το email και τις εφαρμογές μηνυμάτων.

3. Χώρος για ανάπτυξη στην εξυπηρέτηση πελατών:

Μόνο δύο στους πέντε Έλληνες αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία τους, ενώ το 44% πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Για τις εταιρείες, αυτό σηματοδοτεί μια σαφή ευκαιρία να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και την ταχύτητα ανταπόκρισης τους.

4. Η κακή εξυπηρέτηση έχει υψηλό κόστος:

Η συντριπτικήπλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι έχει αντιμετωπίσει κακή εξυπηρέτηση πελατών και έχει μοιραστεί αυτή την εμπειρία, τις περισσότερες φορές από στόμα σε στόμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί παραδέχονται ότι εγκαταλείπουν τα brands που κάποτε εμπιστεύονταν, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι κρίσιμη τόσο για τη διατήρηση των πελατών όσο και για την προστασία της εταιρικής φήμης.

5. Αύξηση ψηφιακών αγορών, αλλά η ανάγκη για ανθρώπινη αλληλεπίδραση παραμένει απαραίτητη:

Τα chatbots συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, λόγω περιορισμένης κατανόησης και απουσία προσωπικής επαφής.Πολλοί καταναλωτές αναφέρουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει chatbot στο πλαίσιο εξυπηρέτησης πελατών, όμως η μέση ικανοποίηση παραμένει χαμηλή με βασικά αίτια την αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη εξατομίκευσης.Όσον αφορά τις αγοραστικές συνήθειες, το 50% των καταναλωτών στην Ελλάδα συνδυάζει online και in-store αγορές, με την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή να παραμένει έντονη. Οι νεότεροι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη αποδοχήσε τεχνολογικές λύσεις, ενώ οι μεγαλύτεροι επιλέγουν έναν συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών αγορών.

Ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη Foundever, παρακολουθούμε συνεχώςτις εξελισσόμενες ανάγκεςτων καταναλωτών. Με τη νέα μαςέκθεση, Παρατηρητήριο 2025: Καταναλωτικές Τάσεις στην CX, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να προβλέψουν τις αλλαγές αυτές και να σχεδιάσουν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις CX που οδηγούν σε βαθιά αφοσίωση και ανάπτυξη. Τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι το μέλλον της εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται σε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με την τεχνολογική αριστεία. Μια προσέγγιση που παρέχουμε πάνω από τρεις δεκαετίες και δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε καθώς οι προσδοκίες των πελατών συνεχίζουν να εξελίσσονται».

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία υποστηρίζει περισσότερες από 9 εκατομμύρια συνομιλίες πελατών καθημερινά σε περισσότερες από 60 γλώσσες σε 45 χώρες.

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