EasyJet: Νέες πτήσεις από Άμστερνταμ και Μπρίστολ προς Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2026

Η easyJet ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με την προσθήκη νέων πτήσεων από Άμστερνταμ και Μπρίστολ προς τη Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε έναν από τους πιο ζωντανούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε νέες συνδέσεις και περισσότερες επιλογές ταξιδιού για τους πελάτες της. Συγκεκριμένα, η πτήση Άμστερνταμ – Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου 2026, με δρομολόγια κάθε Τετάρτη και Κυριακή, ενώ το δρομολόγιο Μπρίστολ – Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Οι νέες συνδέσεις θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα θέσεων για ταξιδιώτες από Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα και θα προσφέρουν στους κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης απευθείας πτήσεις προς νέους προορισμούς.

Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τον ελληνικό τουρισμό και να φέρει οφέλη στην τοπική οικονομία. Με αυτές τις προσθήκες, το δίκτυο της easyJet στη Θεσσαλονίκη θα περιλαμβάνει πλέον 7 προορισμούς σε 5 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία και Ολλανδία), προσφέροντας μεγαλύτερη προσβασιμότητα τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη.