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Νέος Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ο Αντώνης Ρεγκάκος
Magazino
09:02 - 17 Οκτ 2025

Νέος Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ο Αντώνης Ρεγκάκος

Reporter.gr Newsroom
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Η Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή τακτική συνεδρία της Ολομέλειας, εκλέχθηκε νέος Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής κ. Αντώνιος Ρεγκάκος, μέλος της Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

Ο κ. Αντώνιος Ρεγκάκος, διακεκριμένος κλασικός φιλόλογος με μακρά πανεπιστημιακή και ερευνητική σταδιοδρομία, διαδέχεται τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό, ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς τη θητεία του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύρους και της εξωστρέφειας της Ακαδημίας Αθηνών.

Από την ίδρυσή της το 1926 έως σήμερα, ο κ. Αντώνιος Ρεγκάκος είναι ο δέκατος τέταρτος (14ος) Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίζοντας μια ιστορική παράδοση επιστημόνων και δημιουργών που τίμησαν τον θεσμό, από τον Σίμο Μενάρδο και τον Δημήτριο Αιγινήτη έως τον Βασίλειο Πετράκο και τον Χρήστο Ζερεφό.

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