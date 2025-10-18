Η θρυλική ιστορία του MTV – Ένα τελευταίο αντίο στο πιο επιδραστικό μουσικό κανάλι

Το MTV, το επιδραστικότερο μουσικό κανάλι που υπήρξε ποτέ, κλείνει οριστικά. Θυμόμαστε την ιστορία του και κλείνουμε με νοσταλγία αυτό το σημαντικό κεφάλαιο της μουσικής.

Φαντάσου το εξής: Είναι μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου 1981. Ακούς τη φράση “Ladies and gentlemen, rock and roll” και μετά βλέπεις το βίντεο κλιπ του τραγουδιού “Video Killed the Radio Star” των The Buggles. Χωρίς να το ξέρεις ακόμη, ο τρόπος που μαθαίνεις μουσική αλλά και ολόκληρη η μουσική βιομηχανία πρόκειται να αλλάξουν δια παντός! Αυτή ήταν η πρώτη μετάδοση του MTV, του πρώτου 24ωρου μουσικού καναλιού στην ιστορία της τηλεόρασης, που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα το MTV δεν ήταν σταθερή κι εύκολη υπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς αλλά αυτό δε σημαίνει ότι άφησε τις γενιές των ’80s και ’90s ανεπηρέαστες -κάθε άλλο! Όσες γενιές γεννήθηκαν πάνω-κάτω κοντά στη νέα χιλιετία, ίσως δυσκολεύονται να καταλάβουν την καθοριστική επίδραση του MTV στην μουσική αλλά και το τέλος μιας εποχής μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για την οριστική διακοπή των καναλιών του. Συγκεκριμένα, η Paramount Global διακόπτει όλα τα μουσικά κανάλια του MTV (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Live) σταδιακά σε όλη την Ευρώπη έως το τέλος του έτους. Ο λόγος είναι τόσο η περικοπή δαπανών λίγο πριν την επερχόμενη συγχώνευση με τη Skydance Media όσο και η αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης της μουσικής από το κοινό – όλα έχουν μεταφερθεί διαδικτυακά κι ένα αποκλειστικά μουσικό κανάλι δεν φαίνεται απαραίτητο.

Ως ένα τελευταίο αντίο κι ένα ευχαριστώ από γενιές που δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς μουσική, αξίζει να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία του MTV από την ίδρυσή του έως σήμερα.

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