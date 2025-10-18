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Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης - Τι απάντησε η ομάδα
Ειδήσεις
18:16 - 18 Οκτ 2025

Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης - Τι απάντησε η ομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε το Σάββατο το σύλληψη του προέδρου του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση, καθώς σε χώρο του γηπέδου της ομάδας βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και όπλα.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, δυνάμει παραγγελίας κας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για πράξεις που λάμβαναν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου «Άγγελος Ράμφος», στο Περιστέρι Αττικής και συγκεκριμένα σε χώρο μεταξύ της θύρας -6- και -7- του γηπέδου, επί της οδού Κρέσνας έναντι του αριθμητικού 89, όπου ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Περιστερίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων, υπό την ανοχή του προέδρου της Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΜΠΕΤΣΗ Βασίλειου, στον ανωτέρω χώρο διενεργείται από οπαδούς του Ατρομήτου, διακίνηση–αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων, μαχαιριών, ροπάλων και ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Περιστερίου στην Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923.



Πρωινές ώρες της 18-10-2025, από Αστυνομικούς της Υ.Α.Ο.Α.Β., παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής και Ειδικής Ομάδας της Υποδ/νσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε έρευνα στον ανωτέρω χώρο, ο οποίος ήταν κλειδωμένος με πέντε (5) λουκέτα βαρέως τύπου και κατά τη διάρκεια αυτής ανευρέθηκαν:

* δεκαεφτά (17) μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες χειρός,
* μία (1) συστοιχία σωλήνων εκτόξευσης βολών μάρκας GALAXY DISCOVERY,
* ρουχισμός αντίπαλων οπαδών,
* τρία (3) κράνη μοτοσικλέτας,
* πλήθος σπρέι,
* Μεγάλο πλήθος μασκών απόκρυψης των στοιχείων προσώπου,
* εφτά (7) ξύλινα κοντάρια, ένα εκ των οποίων φέρει στην άκρη του σημαία της παραστρατιωτικής οργάνωσης Hezbollah.

Την 12:00 ώρα περίπου της ιδίας παρουσιάστηκε ο ΜΠΕΤΣΗΣ Βασίλειος στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, όπου συνελήφθη από Αστυνομικούς της Υ.Α.Ο.Α.Β. και πρωινές ώρες της 19/10/2025 θα οδηγηθεί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.»

Τι απάντησε ο Ατρόμητος

HΠΑΕ Ατρόμητος εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς τον πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου, κάνοντας λόγο για «άδικη σύλληψη» και υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της Αστυνομίας δεν βρέθηκαν εντός του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, με τον οποίο «η ομάδα δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 21:39
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