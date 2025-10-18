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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποχώρησα από τον ΣΚΑΪ
Πολιτική
19:41 - 18 Οκτ 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποχώρησα από τον ΣΚΑΪ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αιτιολόγησε την αποχώρησή της από εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, που ήταν καλεσμένη.

Η απόφασή της έφερε τόσο θετικές όσο και αρνητικές κριτικές με την ίδια να υποστηρίζει ότι «θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσθέτει ότι «η δράση της δε γίνεται για τις συνεντεύξεις αλλά για τον κόσμο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Σήμερα στον ΣΚΑΪ θέλησαν μέσω της παρουσίας μου να αποπροσανατολίσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο, πλασάροντας με το καλημέρα ένα ανύπαρκτο θέμα, για ένα ανύπαρκτο βιβλίο, για ένα ανύπαρκτο κόμμα, που «θα» κάνει ένα ανύπαρκτο πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπο, που έστρωσε το χαλί στον Μητσοτάκη και τώρα ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τον επαναφέρει.

Εργασιακό νομοσχέδιο, δρόμοι-καρμανιόλες, ανύπαρκτες υποδομές, καταστροφή αγροτών και κτηνοτρόφων, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, Γάζα, αυταρχισμός, υπονόμευση και κατάρρευση κοινωνικού κράτους, δημόσιας υγείας και παιδείας, ακρίβεια, πλειστηριασμοί, διαφθορά, έλεγχος δικαστών από την Κυβέρνηση, καταστροφή δασών και περιβάλλοντος, συνεχιζόμενη υπερχρέωση της χώρας, όλα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, αρκεί να γίνει το πλασάρισμα…

Η δημοσιογραφία και η ενημέρωση έχουν να κάνουν και με το τι ρωτάς και με το τι δεν ρωτάς και με το τι θάβεις κάτω από ανύπαρκτα θέματα, τα οποία κατασκευάζεις με πομπώδη ή «πιπεράτα» ερωτήματα.

Η δική μου ύπαρξη και δράση δεν γίνεται για τις συνεντεύξεις αλλά για τον κόσμο. Σε αυτόν είμαι αφιερωμένη καθημερινά, όπως ορκίστηκα να κάνω. Και βέβαια δεν θα συμπράξω στην εξαπάτηση και τον αποπροσανατολισμό των πολιτών και στην επιβολή προσώπων και συμφερόντων που ο κόσμος τα έχει καταλάβει και απορρίψει.

Χθες Παρασκευή 17/10 ήμουν μέχρι αργά το βράδυ στη Λιβαδειά, υπερασπιζόμενη έναν εργάτη που έχασε το φως του στο εργοστάσιο του Μυτιληναίου από εργατικό ατύχημα, αδήλωτος και ανασφάλιστος, και τον πέταξαν στο δρόμο.

Προχθές Πέμπτη 16/10 ήμουν όλη μέρα στη Βουλή, ασκώντας σθεναρή αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, για την Εξωτερική Πολιτική αλλά και τη συνολική αντιδημοκρατική πολιτική του, που βασίζεται στην διαφθορά και την ατιμωρησία.

Το απόγευμα υποδέχθηκα τον Πρόεδρο της Κοινότητας των μαρτυρικών Λιγκιάδων, που δίνουμε μαζί αγώνα για την Διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών

Την Τετάρτη 15/10 ήμουν στη Λάρισα, με τους συγγενείς των θυμάτων, για την πρώτη δίκη του Εγκλήματος των Τεμπών και αποτρέψαμε, μετά από μεγάλη μάχη, την αναβολή που μεθόδευε η Κυβέρνηση. Επιστρέφοντας το βράδυ, βρέθηκα και πάλι στη Βουλή κι ήμουν εκεί όταν βουλευτίνα λιποθύμισε την 13η ώρα του νομοσχεδίου για το 13ωρο…

Την Τρίτη 14/10 επίσης στη Βουλή, για το εργασιακό-αντεργατικό Νομοσχέδιο. Το απόγευμα συναντήθηκα με την Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό

Την Δευτέρα 13/10 στα Δικαστήρια για την δίκη της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη κι ύστερα στη Βουλή για τις πρωτοβουλίες μας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία

Όλες τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι σήμερα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που έδωσε μάχη ζωής για την Δικαιοσύνη, εισπράττοντας την συγκινητική στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας, που οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες στο πλευρό εκείνων που αγωνίζονται, των εποχικών πυροσβεστών, των αγροτών, των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, των φοιτητών και των φοιτητριών, των εκπαιδευτικών, των Υγειονομικών.

Και ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε το Πρόγραμμά μας για να το παρουσιάσουμε στους πολίτες που μας εμπιστεύονται.

Δεν επέλεξα την δημόσια δράση ούτε για να βολευτώ ούτε για να αποκτήσω οφέλη. Ούτε για να παίξω τα παιχνίδια τους.

Την επέλεξα ως καθήκον.

Και αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Με απόλυτη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Οι οποίοι αξίζουν πολλά περισσότερα και τα διεκδικούν και θα τα κατακτήσουμε μαζί».

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