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MTV: Τέλος εποχής για το κανάλι που καθόρισε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
15:58 - 15 Οκτ 2025

MTV: Τέλος εποχής για το κανάλι που καθόρισε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το θρυλικό μουσικό κανάλι MTV ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά τίτλους τέλους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άκουγαν, έβλεπαν και ζούσαν τη μουσική.

Η Paramount Global, ιδιοκτήτρια εταιρεία του MTV, ανακοίνωσε ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα σταματήσει η λειτουργία πέντε καναλιών - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live - αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και στη συνέχεια σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εκτεταμένων περικοπών δαπανών της Paramount Global, καθώς η εταιρεία προχωρά στη συγχώνευσή της με τη Skydance Media. Όμως, πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει μια βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα κατανάλωσης μουσικής. Οι νέες γενιές δεν περιμένουν πλέον τα μουσικά βίντεο να προβληθούν στην τηλεόραση — τα αναζητούν στο YouTube, το TikTok, το Spotify και άλλες πλατφόρμες streaming.

Από το “Video Killed The Radio Star” στην απόλυτη σιωπή

Όταν το MTV έκανε το ντεμπούτο του στις 1 Αυγούστου 1981, το πρώτο τραγούδι που προβλήθηκε ήταν το “Video Killed The Radio Star” των Buggles — ένας τίτλος που αποδείχτηκε προφητικός. Το κανάλι δεν «σκότωσε» μόνο το ραδιόφωνο· αναδιαμόρφωσε πλήρως τη μουσική βιομηχανία, δίνοντας νέα δύναμη στην εικόνα, στη μόδα και στο στυλ.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το MTV έγινε σύμβολο της νεανικής κουλτούρας. Η πρεμιέρα του “Thriller” του Μάικλ Τζάκσον το 1983, οι εμφανίσεις των Nirvana και της Madonna, τα MTV Unplugged, αλλά και ριάλιτι όπως το The Real World, άλλαξαν τα δεδομένα της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Το MTV δεν ήταν απλώς ένα μουσικό κανάλι, ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Επηρέασε τη μόδα, το lifestyle, τη γλώσσα και τη νοοτροπία μιας ολόκληρης γενιάς.

Η πτώση ενός θρύλου

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η επιρροή του MTV άρχισε να φθίνει. Τα κοινωνικά δίκτυα και το on-demand streaming έδωσαν στο κοινό απεριόριστη πρόσβαση στη μουσική, καθιστώντας περιττή τη μουσική τηλεόραση.

Παρά τις προσπάθειες ανανέωσης και τη διατήρηση ισχυρών brands όπως τα MTV VMA και EMA, το κανάλι δεν κατάφερε να διατηρήσει τη μαγεία του. Το MTV που κάποτε ένωνε τη νεολαία όλου του κόσμου, μετατράπηκε σε ψηφιακή ανάμνηση, μια νοσταλγική αναφορά για όσους μεγάλωσαν με το σύνθημα “I Want My MTV”.

Η είδηση του «τέλους» προκάλεσε συγκίνηση στους ανθρώπους που έζησαν την εποχή του MTV. Η πρώην video jockey Simone Angel δήλωσε στο BBC:

«Είμαι πραγματικά λυπημένη και λίγο δύσπιστη. Ξέρω ότι ήταν αναμενόμενο, αλλά το MTV ήταν το μέρος όπου όλα συνυπήρχαν. Μου ραγίζει την καρδιά».

Η επίσης πρώην παρουσιάστρια Jasmine Dotiwala έγραψε στο X: «Το τέλος μιας μοναδικής εποχής. Το MTV, ο πρώτος 24ωρος μουσικός σταθμός στον κόσμο, σταματά την προβολή μουσικών βίντεο μετά από σχεδόν 40 χρόνια».

Ο μουσικός Casey Rain πρόσθεσε: «Το MTV πέθανε πνευματικά όταν σταμάτησε να παίζει μουσικά βίντεο. Η παρακμή ενός κάποτε ‘cool’ brand. Λυπηρό».

Ένα φινάλε με ψηφιακή συνέχεια

Αν και η παραδοσιακή τηλεοπτική παρουσία του MTV θα αποτελέσει παρελθόν, το brand θα συνεχίσει να ζει διαδικτυακά, μέσω των κοινωνικών δικτύων και των μεγάλων εκδηλώσεων του, όπως τα Video Music Awards (VMA) και τα Europe Music Awards (EMA).

Όμως για τις γενιές που μεγάλωσαν μπροστά στην οθόνη του MTV, το τέλος του σηματοδοτεί κάτι πολύ βαθύτερο: το οριστικό κλείσιμο ενός κεφαλαίου της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

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