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Ο Τραμπ καταργεί το υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια του shutdown
Ειδήσεις
18:11 - 18 Οκτ 2025

Ο Τραμπ καταργεί το υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια του shutdown

Reporter.gr Newsroom
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Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ να προωθήσει τον στόχο της να κλείσει το Υπουργείο Παιδείας — έναν μακροχρόνιο συντηρητικό στόχο που οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν.

Ο οργανισμός είχε ήδη μειώσει το προσωπικό του υπουργείου Παιδείας στο μισό νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Τώρα, επικαλούμενο το κλείσιμο της κυβέρνησης, προσπαθεί να απολύσει άλλους 465 υπαλλήλους, πραγματοποιώντας βαθιές περικοπές σε πολλά γραφεία. Αυτό περιλαμβάνει ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που επιβλέπουν προγράμματα ειδικής αγωγής και ένα ακόμη κύμα περικοπών στο Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Οι περικοπές αυτές, όπως επισημαίνει η Washington Post, ανεστάλησαν προσωρινά από έναν ομοσπονδιακό δικαστή την Τετάρτη. Ωστόσο, μια σειρά ενέργειες αποδυναμώνουν σταδιακά τον οργανισμό. Φέτος, μια σειρά από προγράμματα επιχορηγήσεων καταργήθηκαν, αποδυναμώθηκαν ή καθυστέρησαν. Συμβόλαια ακυρώθηκαν. Και αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει να μεταφέρουν τμήματα του οργανισμού αλλού — κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τη μεταφορά και άλλων λειτουργιών του υπουργείου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να κλείσει το υπουργείο, αν και ανώτατοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένης της Υπουργού Παιδείας Λίντα ΜακΜάον, αναγνωρίζουν ότι απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση. Οι νομοθέτες δεν έχουν κάνει σχεδόν κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, εν μέρει επειδή η νομοθεσία θα χρειαστεί τη στήριξη των Δημοκρατικών για να περάσει το όριο των 60 ψήφων στη Γερουσία.

Μετά τις βαθιές περικοπές προσωπικού την άνοιξη, οι επικριτές υποστήριξαν — τόσο στα δικαστήρια όσο και αλλού — ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι πλέον σε θέση να εκτελέσει τις νόμιμες λειτουργίες του με τόσο μικρό προσωπικό. Ο νέος γύρος απολύσεων ενέτεινε αυτές τις ανησυχίες και προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κλείσει de facto τον οργανισμό χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ΜακΜάον υποστήριξε ότι η σχεδόν τριών εβδομάδων διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης την ανάγκασε να επανεξετάσει ποιες ομοσπονδιακές ευθύνες «είναι πραγματικά κρίσιμες για τον αμερικανικό λαό».

«Δύο εβδομάδες μετά, εκατομμύρια μαθητές εξακολουθούν να πηγαίνουν σχολείο, οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά», έγραψε. «Αυτό επιβεβαιώνει ό,τι έχει πει ο Πρόεδρος: το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας είναι περιττό.»

Αν επιτραπεί να τεθούν σε ισχύ οι απολύσεις, θα αποδεκατίσουν το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων, το οποίο ήδη είχε μειωθεί στο μισό νωρίτερα φέτος, και θα πλήξουν γραφεία που επιβλέπουν κάθε μεγάλο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό περιλαμβάνει το πρόγραμμα Individuals with Disabilities Education Act ύψους 15 δισ. δολαρίων για μαθητές με αναπηρίες και το πρόγραμμα Title I ύψους 18 δισ. δολαρίων, που βοηθά σχολεία χαμηλού εισοδήματος.

Οι υπάλληλοι που ασχολούνταν με επιχορηγήσεις προς φυλετικά και ιστορικά μαύρα πανεπιστήμια απολύθηκαν επίσης, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση είχε ανακατευθύνει 495 εκατ. δολάρια σε επιχορηγήσεις προς αυτά τα ιδρύματα. Το πρόγραμμα TRIO, ένα πακέτο ύψους 1 δισ. δολαρίων σε επιχορηγήσεις για βετεράνους και φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, αποδεκατίστηκε.

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί με χαρά το κλείσιμο της κυβέρνησης ως πρόσχημα για να βλάψει τους μαθητές είναι εξοργιστικό», δήλωσε η γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ (Δημοκρατική, Ουάσιγκτον), επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας. «Κανείς δεν αναγκάζει τον Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει ανθρώπους που διασφαλίζουν ότι οι μαθητές με αναπηρίες λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση — απλώς το θέλει.»

Δεκάδες αγωγές έχουν κατατεθεί κατά των ενεργειών της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα της εκπαίδευσης, και οι ενάγοντες έχουν καταφέρει να σταματήσουν — έστω προσωρινά — ορισμένες από αυτές. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επίσης πολιτική πίεση, κυρίως από υποστηρικτές της ειδικής αγωγής, που κινητοποιούν γονείς ώστε να πιέσουν τα μέλη του Κογκρέσου να αντισταθούν στις αλλαγές.

Αν επιτραπεί να προχωρήσει ο νέος γύρος απολύσεων, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να γίνουν αισθητές οι συνέπειες από τον μέσο Αμερικανό. Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες, εξακολουθεί να ρέει. Οι απολύσεις στο γραφείο ειδικής αγωγής — που επηρεάζουν 121 υπαλλήλους — θα επηρεάσουν κυρίως την ικανότητα του υπουργείου να επιβλέπει πώς δαπανώνται τα χρήματα.

Σε ανάρτησή της, η ΜακΜάον υποστήριξε ότι αυτή η επίβλεψη είναι «περιττή».

«Το Υπουργείο έχει λάβει επιπλέον μέτρα για να εξαλείψει τη γραφειοκρατία στην εκπαίδευση, που έχει επιβαρύνει τις πολιτείες και τους εκπαιδευτικούς με άχρηστη επίβλεψη», έγραψε.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές λένε ότι η επίβλεψη είναι σημαντική: Στο παρελθόν, το γραφείο έχει καταστήσει υπεύθυνες πολιτείες που δεν παρείχαν υπηρεσίες σε μαθητές που τις δικαιούνταν ή που καθυστερούσαν στην εξέταση αιτήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 18:48
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