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30 Οκτωβρίου: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους, με εισιτήριο 2 ευρώ
Magazino
09:28 - 30 Οκτ 2025

30 Οκτωβρίου: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους, με εισιτήριο 2 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά 2025 μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις ταινίες.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τη μαγεία του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο.

Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν όποια ταινία, αίθουσα και προβολή επιθυμούν, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους του κινηματογράφου.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη.

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