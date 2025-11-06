Με το… δεξί η Καμεράτα εγκαινίασε τη νέα σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής

Εξαιρετικές εντυπώσεις στο κοινό, που γέμισε την αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής, άφησε η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής στην πρώτη της εμφάνιση για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.
Επιλέγοντας γι’ αυτήν την εναρκτήρια εμφάνιση πέντε κοντσέρτα του Μότσαρτ, ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου προσέφερε στο μουσικόφιλο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη συνομιλία της Ορχήστρας με πέντε εξαιρετικούς δεξιοτέχνες, που ερμήνευσαν τα σολιστικά μέρη σε όργανα εποχής.
