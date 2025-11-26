Ο ξηρός καρπός που μας κάνει καλό στο σώμα και τη διάθεση – Εσείς τον τρώτε;

Όλοι οι ξηροί καρποί είναι θρεπτικοί και έχουν πολλές βιταμίνες. Τα brazil nuts όμως ξεχωρίζουν χάρη στις πολλαπλές ιδιότητές τους, στην υγεία και τη διάθεσή μας.

Μπορεί να μην μας έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε ξηρούς καρπούς, όμως τα brazil nuts -ή βραζιλιάνικα καρύδια- αξίζουν σίγουρα μια θέση στο καθημερινό μας σνακ. Είναι μεγάλα και χορταστικά, έχουν βουτυράτη ήπια γεύση και κρύβουν μέσα τους ένα διατροφικό θησαυρό που λίγοι γνωρίζουμε. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας, να φροντίσουμε τον θυρεοειδή μας και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να τους δώσουμε μια ευκαιρία.

Brazil nuts: Γιατί ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς

Το βασικό συστατικό που κάνει τα brazil nuts μοναδικά είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε σελήνιο, ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για πολλές λειτουργίες του οργανισμού μας. Το σεληνιο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και βοηθά τον εγκέφαλο και τον θυρεοειδή να λειτουργούν εύρυθμα. Έρευνες δείχνουν πως η επαρκής πρόσληψή του συνδέεται με καλύτερη διάθεση και ψυχική ευεξία, ενέργεια και πνευματική διαύγεια.

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