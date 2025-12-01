The Hunger Games: Ένα franchise που αντέχει στον χρόνο – γιατί η δυστοπία καλά κρατεί

Μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τρέιλερ του νέου prequel του The Hunger Games, και μέσα σε μόλις 24 ώρες κατάφερε να συγκεντρώσει 109 εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες, ένα από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχει πετύχει ποτέ η Lionsgate για ένα τρέιλερ. Κι όλα αυτά ενώ η αρχική τριλογία κλείνει ήδη μια ολόκληρη δεκαετία από την πρεμιέρα της.

Μια δεκαετία που επιβεβαίωσε κάτι πολύ ξεκάθαρο: το franchise ήταν και παραμένει τεράστια επιτυχία. Ανέδειξε τη Jennifer Lawrence σε μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Hollywood, έκανε την Katniss πολιτισμικό φαινόμενο (η κοτσίδα, το τόξο, η καρφίτσα Mockingjay πλέον φέρνουν μια εικόνα στο μυαλό) και χάρισε στην ποπ κουλτούρα memes-σύμβολα όπως το «I volunteer as tribute». Από Effie-level φορέματα μέχρι αναλύσεις για την κοινωνική ανισότητα, το Hunger Games έχει αφήσει το αποτύπωμά του με τρόπο που δεν ξεθωριάζει.

Και η επιτυχία δεν έμεινε στο παρελθόν. Το 2023 το Ballad of Songbirds and Snakes έφερε στο προσκήνιο τον νεαρό Snow: το «τέρας πριν γίνει το τέρας» και τα πήγε αρκετά καλά στο box office. Κι αυτό γεννά την πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση: Πώς γίνεται, σε μια εποχή που οι δυστοπίες δεν είναι πια το κυρίαρχο ρεύμα – όπως στις αρχές του 2010 -, το Hunger Games να παραμένει τόσο ζωντανό;

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