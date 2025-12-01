The Hunger Games: Ένα franchise που αντέχει στον χρόνο – γιατί η δυστοπία καλά κρατεί

Μια δεκαετία που επιβεβαίωσε κάτι πολύ ξεκάθαρο: το franchise ήταν και παραμένει τεράστια επιτυχία. Ανέδειξε τη Jennifer Lawrence σε μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Hollywood, έκανε την Katniss πολιτισμικό φαινόμενο (η κοτσίδα, το τόξο, η καρφίτσα Mockingjay πλέον φέρνουν μια εικόνα στο μυαλό) και χάρισε στην ποπ κουλτούρα memes-σύμβολα όπως το «I volunteer as tribute». Από Effie-level φορέματα μέχρι αναλύσεις για την κοινωνική ανισότητα, το Hunger Games έχει αφήσει το αποτύπωμά του με τρόπο που δεν ξεθωριάζει.
Και η επιτυχία δεν έμεινε στο παρελθόν. Το 2023 το Ballad of Songbirds and Snakes έφερε στο προσκήνιο τον νεαρό Snow: το «τέρας πριν γίνει το τέρας» και τα πήγε αρκετά καλά στο box office. Κι αυτό γεννά την πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση: Πώς γίνεται, σε μια εποχή που οι δυστοπίες δεν είναι πια το κυρίαρχο ρεύμα – όπως στις αρχές του 2010 -, το Hunger Games να παραμένει τόσο ζωντανό;
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