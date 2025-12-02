Ρεκόρ στο ελληνικό box office: Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «σαρώνει» στις αίθουσες

Παρά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα από την Πέμπτη (27/11), -όταν και πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας για το κοινό-, οι αίθουσες γέμισαν από θεατές, έτοιμους να παρακολουθήσουν το νέο, πολυσυζητημένο φιλμ του σπουδαίου σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη.
Λίγα λόγια για το έργο
Η υπόθεση ακολουθεί τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν επιχειρηματία πνιγμένο στα χρέη- τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο τοκογλύφος στον οποίο έχει υποθηκεύσει κρυφά από την οικογένειά του το σπίτι απαιτεί τα χρήματά του μέσα σε λίγες μέρες. Η επιχείρηση βουλιάζει, ενώ ο γιος του αρνείται να τον βοηθήσει. Παντού όπου στρέφεται, ο Θωμάς συναντά αδιέξοδα. Πώς θα καταφέρει να σώσει το σπίτι του, την οικογένειά του και, κυρίως, τον ίδιο του τον εαυτό;