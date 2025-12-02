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Ρεκόρ στο ελληνικό box office: Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «σαρώνει» στις αίθουσες
Magazino
17:25 - 02 Δεκ 2025

Ρεκόρ στο ελληνικό box office: Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «σαρώνει» στις αίθουσες

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», έκανε εκρηκτικό ντεμπούτο στο ελληνικό box office, συγκεντρώνοντας 31.250 εισιτήρια μέσα στο πρώτο τετραήμερο ξεπερνώντας μάλιστα ακόμα και πολυδιαφημισμένες διεθνείς παραγωγές.

Παρά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα από την Πέμπτη (27/11), -όταν και πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας για το κοινό-, οι αίθουσες γέμισαν από θεατές, έτοιμους να παρακολουθήσουν το νέο, πολυσυζητημένο φιλμ του σπουδαίου σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη.

Λίγα λόγια για το έργο

Η υπόθεση ακολουθεί τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν επιχειρηματία πνιγμένο στα χρέη- τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο τοκογλύφος στον οποίο έχει υποθηκεύσει κρυφά από την οικογένειά του το σπίτι απαιτεί τα χρήματά του μέσα σε λίγες μέρες. Η επιχείρηση βουλιάζει, ενώ ο γιος του αρνείται να τον βοηθήσει. Παντού όπου στρέφεται, ο Θωμάς συναντά αδιέξοδα. Πώς θα καταφέρει να σώσει το σπίτι του, την οικογένειά του και, κυρίως, τον ίδιο του τον εαυτό;

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