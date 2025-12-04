Et in Arcadia ego: Ένα οδοιπορικό στο Άγιο Όρος της Πελοποννήσου

Πήραμε τα βουνά και τα μοναστήρια για να ανακαλύψουμε την άγρια γοητεία της Αρκαδίας.

Et in Arcadia ego. Η μυστηριώδης φράση που συναντάμε σε τόσους πίνακες του 17ου – 18ου αιώνα, σε βιβλία, σε έργα, ακόμη και σε τίτλους επεισοδίων του… Star Trek! Σχετίζεται με την ειδυλλιακή, απόμακρη, σχεδόν ουτοπική ομορφιά του τόπου, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι τίποτε δεν είναι αιώνιο και η ζωή είναι ένα μεταβατικό εφήμερο στάδιο.

Η Αρκαδία και το Αρκαδικό ειδύλλιο -Θεοί, Νύμφες και ο ξακουστός θεός Πάνας-, ενέπνευσαν καλλιτέχνες, λογοτέχνες και στοχαστές με το Αρκαδικό Ιδεώδες, ακόμα και την φιλολογική ακαδημία της Αρκαδίας στη Ρώμη. Αγαπημένος τόπος των περιηγητών από κάθε γωνιά του κόσμου – δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Παυσανίας έμεινε στην Αρκαδία τρία χρόνια περίπου και έγραψε τα “Αρκαδικά” του το 176 μ.Χ..

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