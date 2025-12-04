ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Et in Arcadia ego: Ένα οδοιπορικό στο Άγιο Όρος της Πελοποννήσου
Το έθιμο του Άϊ Γιώργη (φωτό του πατέρα Προκόπιου)
Magazino
07:03 - 04 Δεκ 2025

Et in Arcadia ego: Ένα οδοιπορικό στο Άγιο Όρος της Πελοποννήσου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πήραμε τα βουνά και τα μοναστήρια για να ανακαλύψουμε την άγρια γοητεία της Αρκαδίας.

Et in Arcadia ego. Η μυστηριώδης φράση που συναντάμε σε τόσους πίνακες του 17ου – 18ου αιώνα, σε βιβλία, σε έργα, ακόμη και σε τίτλους επεισοδίων του… Star Trek! Σχετίζεται με την ειδυλλιακή, απόμακρη, σχεδόν ουτοπική ομορφιά του τόπου, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι τίποτε δεν είναι αιώνιο και η ζωή είναι ένα μεταβατικό εφήμερο στάδιο.

Η Αρκαδία και το Αρκαδικό ειδύλλιο -Θεοί, Νύμφες και ο ξακουστός θεός Πάνας-, ενέπνευσαν καλλιτέχνες, λογοτέχνες και στοχαστές με το Αρκαδικό Ιδεώδες, ακόμα και την φιλολογική ακαδημία της Αρκαδίας στη Ρώμη. Αγαπημένος τόπος των περιηγητών από κάθε γωνιά του κόσμου – δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Παυσανίας έμεινε στην Αρκαδία τρία χρόνια περίπου και έγραψε τα “Αρκαδικά” του το 176 μ.Χ..

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσιάρας: 75.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι εκτός πληρωμών - Ανοιχτή πρόσκληση για συνάντηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας: 75.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι εκτός πληρωμών - Ανοιχτή πρόσκληση για συνάντηση

Χρηστίδης από ΕΕΕΚ Καλλιθέας: Συνεχίζουμε τον αγώνα για ισότητα και προσβασιμότητα
Πολιτική

Χρηστίδης από ΕΕΕΚ Καλλιθέας: Συνεχίζουμε τον αγώνα για ισότητα και προσβασιμότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260
Magazino

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Magazino

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Magazino

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις
Magazino

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πολιτική
15/06/2026 - 17:49

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:35

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ