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Είδαμε τα πρώτα επεισόδια του «Ριφιφί» - Προετοιμαστείτε για την καλύτερη σειρά του Τσαφούλια
Magazino
21:35 - 07 Δεκ 2025

Είδαμε τα πρώτα επεισόδια του «Ριφιφί» - Προετοιμαστείτε για την καλύτερη σειρά του Τσαφούλια

Reporter.gr Newsroom
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Τι συμβαίνει όταν 7 άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να χάσουν αποφασίζουν να ληστέψουν μια τράπεζα; Γεννιέται μία από τις πιο συγκινητικές, αλλά και συναρπαστικές σειρές που έχουμε δει – φυσικά με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια. Είδαμε τα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς της COSMOTE TV και είμαστε εδώ να μεταφέρουμε τον ενθουσιασμό μας, λίγο πριν την πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου.

Πριν από αρκετούς μήνες, είχα βρεθεί σε μία “μάντρα” στην Καλλιθέα, για να παρώ μια γεύση από τα γυρίσματα της νέας σειράς της COSMOTE TV, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, το πολυαναμενόμενο – από τότε – “Ριφιφί”. Τότε δεν γνωρίζαμε πολλά για τη σειρά και μπορώ να πω ότι λόγω του τίτλου, περίμενα μια δραματοποιημένη αναπαράσταση του πολύ διάσημου “ριφιφί του αιώνα”, της μεγάλης ληστείας τράπεζας, που σόκαρε την Ελλάδα τη δεκαετία του ’90. Όμως έκανα λάθος. Από την πρώτη στιγμή, ο Σωτήρης Τσαφούλιας τόνισε ότι η σειρά αυτή δεν θα είναι βασισμένη, αλλά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Όσο μιλούσαμε με τους ηθοποιούς, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι θα βλέπαμε μια εντελώς διαφορετική ιστορία – όχι μια heist σειρά, αλλά μια ανθρωποκεντρική μυθοπλασία.

Περιττό να πω ότι αυτή η πρώτη γεύση με είχε κάνει να ανυπομονώ ακόμα περισσότερο για την πρεμιέρα του Ριφιφί – ειδικά μετά τον ενθουσιασμό των συναδέλφων μου στην πρώτη προβολή της σειράς στο 66ο ΦΚΘ. Μετά από πολλά re-watch του επίσημου trailer και ένα μικρό deep dive στην αληθινή υπόθεση, να λοιπόν, που η στιγμή αυτή επιτέλους έφτασε. Το Monopoli βρέθηκε στην προβολή των πρώτων επεισοδίων της σειράς, παρουσία του σκηνοθέτη, αλλά και των πρωταγωνιστών του (Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πανό Βλάχο, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη – απουσίαζε ο Δήμος Γιγαντάκης) και εγώ είχα την ευκαιρία να δω τα δύο πρώτα επεισόδια της καλύτερης σειράς που έχει μέχρι τώρα υπογράψει ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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