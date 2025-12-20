Home Cinema: Οι ταινίες που θα δούμε αυτό το ΣΚ στην τηλεόραση

Οι «σπιτόγατοι» έχουν κάθε λόγο να μείνουν μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο: από φαντασίας και περιπέτειες, μέχρι ρομαντικές κομεντί, κωμωδίες και πιο οικογενειακές επιλογές, η τηλεόραση έχει γεμάτο πρόγραμμα. Εμείς ξεχωρίσαμε τις καλύτερες.

Μπάτμαν: Η αρχή (Batman Begins) στο STAR, Σάββατο 20/12 στις 00:45

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής 2005. Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν. Παίζουν: Κρίστιαν Μπέιλ, Μάικλ Κέιν, Μόργκαν Φρίμαν, Γκάρι Όλντμαν, Λίαμ Νίσον, Κίλιαν Μέρφι, Κέιτι Χολμς.

Σε αρκετά μικρή ηλικία, ο Μπρους Γουέιν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας των γονιών του, μια εμπειρία που τον «στιγμάτισε» με αισθήματα ενοχής και εκδίκησης. Ταξιδεύοντας στη μακρινή Ασία, ο έφηβος πια Μπρους, αναζητά «ψυχικό καταφύγιο» στους κόλπους της αίρεσης Ρας Αλ Γκουλ, μιας ομάδας αξιοσέβαστων, αλλά αμείλικτων πολεμιστών νίντζα. Η επιστροφή του στη Γκόθαμ Σίτι, δεν είναι ευχάριστη. Ο νεαρός εκατομμυριούχος, κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του πατέρα του, παρατηρεί με οργή και απογοήτευση την παρακμή της αγαπημένης του γενέτειρας, καθώς τώρα αποτελεί κέντρο του οργανωμένου εγκλήματος. Ανακαλύπτοντας μια σπηλιά στα θεμέλια της έπαυλής του και κατασκευάζοντας μια πρωτότυπη, θωρακισμένη στολή, ο Μπρους Γουέιν υιοθετεί ένα δεύτερο χαρακτήρα, σκοτεινό και αμείλικτο στην πάταξη του εγκλήματος, που θα σπείρει τον φόβο και τον τρόμο στους κάθε λογής εγκληματίες.Τώρα πια, κάθε νύχτα, ο Μπρους Γουέιν μεταμορφώνεται στον Μπάτμαν, τον Άνθρωπο – Νυχτερίδα, που με την αμέριστη του πιστού του μπάτλερ Άλφρεντ και εξοπλισμένος με hi-tech γκάτζετς, οργώνει τους δρόμους της Γκόθαμ Σίτι ματαιώνοντας τα σχέδια των εγκληματιών, που λυμαίνονται την πόλη. Ανάμεσά τους ο αρχιμαφιόζος Ντον Φαλκόνε, ο παρανοϊκός ψυχίατρος Τζόναθαν Κρέιν ή αλλιώς «το Σκιάχτρο», αλλά και ένας ακόμη αντίπαλος, από το παρελθόν του Μπρους Γουέιν, που περιμένει να δράσει αποτελεσματικά και θανατηφόρα την κατάλληλη στιγμή…

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