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Η Ελλάδα πηγαίνει στις Κάννες
Magazino
21:31 - 27 Δεκ 2025

Η Ελλάδα πηγαίνει στις Κάννες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, σύμφωνα με συμφωνία που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για τον ελληνικό πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα, ενισχύοντας την προβολή της χώρας σε έναν από τους κορυφαίους θεσμούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως αναφέρει το apohxos.gr. Σημαντική ήταν η συμβολή του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα.

Στο πλαίσιο της τιμητικής διάκρισης, προγραμματίζονται αφιερώματα, ειδικές προβολές και δράσεις που θα αναδείξουν τη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, αλλά και τις δυνατότητες της Ελλάδας ως διεθνούς προορισμού για κινηματογραφικές παραγωγές.

Η ελληνική παρουσία στο φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας και των επαγγελματιών του χώρου.

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