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Ισραήλ: Λανσάρει το Iron Beam, ένα νέο λέιζερ που αλλάζει την πολεμική του αεροπορία
Ειδήσεις
20:24 - 29 Δεκ 2025

Ισραήλ: Λανσάρει το Iron Beam, ένα νέο λέιζερ που αλλάζει την πολεμική του αεροπορία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου, ισχυρότερου συστήματος αναχαίτισης με λέιζερ, το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί όχι μόνο σε χερσαίες εγκαταστάσεις αλλά και σε αεροσκάφη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας, Ντάνιελ Γκολντ, ανέφερε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ έχει ήδη περάσει στην επόμενη γενιά αμυντικών συστημάτων λέιζερ.

Την Κυριακή (28/12), ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε το σύστημα αναχαίτισης υψηλής ισχύος με την ονομασία Iron Beam, το οποίο πρόκειται να ενταχθεί στο υπάρχον πολυεπίπεδο δίκτυο πυραυλικής άμυνας της χώρας.

Το Iron Beam έχει αναπτυχθεί από τις ισραηλινές αμυντικές εταιρείες Rafael και Elbit Systems, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και προορίζεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με τα συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

Όπως προκύπτει από τις δοκιμές, το σύστημα είναι σε θέση να αναχαιτίζει με αξιοπιστία πυραύλους, όλμους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα εναέρια μέσα, ενώ το κόστος λειτουργίας του είναι αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, η χρήση λέιζερ για την εξουδετέρωση drones μπορεί να κοστίζει πλέον μόλις 4 δολάρια ανά αναχαίτιση, ποσό που υπολείπεται σημαντικά του κόστους των συμβατικών πυραυλικών συστημάτων του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις της Rafael, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε το Iron Beam ως μια τεχνολογία που σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, τόσο στον αμυντικό όσο και στον επιθετικό τομέα.

Ο Ντάνιελ Γκολντ, ο οποίος θεωρείται βασικός σχεδιαστής του Iron Dome, ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη ενός ακόμη ισχυρότερου συστήματος λέιζερ, ικανού να αντιμετωπίζει ένα ευρύτερο φάσμα απειλών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης του συστήματος σε αεροσκάφη διαφορετικών μεγεθών, τα οποία θα επιχειρούν πάνω από τα σύννεφα και θα μπορούν να καταρρίπτουν πυραύλους και drones που εκτοξεύονται εναντίον του Ισραήλ.

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