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Ρεβεγιόν στις πίστες: Πού θα βγούμε αυτές τις γιορτές;
Magazino
21:15 - 30 Δεκ 2025

Ρεβεγιόν στις πίστες: Πού θα βγούμε αυτές τις γιορτές;

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Συγκεντρώσαμε τα προγράμματα, τα σχήματα και τις τιμές των πιο δημοφιλών κέντρων διασκέδασης, για να οργανώσετε σωστά τις νυχτερινές σας εξόδους την περίοδο των γιορτών.

NOX: Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας – ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ενώνουν τις φωνές, την ενέργεια και τη σκηνική τους παρουσία με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών. Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στη σκηνή του NOX ATHENS. Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, θα κάνουν και τις νύχτες των γιορτών να απογειωθούν και τη διασκέδαση στο NOX ATHENS την απόλυτη εμπειρία.
Τιμή απλής Φιάλης για 24/12: Από 250/4 άτομα, 25 /12: Από 250/5 άτομα, 31/12: Από 350/4 άτομα
Τηλέφωνο κρατήσεων: 210-3411000
Ιερά οδός 18-20, Γκάζι

Περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 20:35
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