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Η Diane Morgan ήρθε στη Στέγη χωρίς τη Philomena Cunk (αλλά όχι ακριβώς)
Magazino
07:29 - 12 Ιαν 2026

Η Diane Morgan ήρθε στη Στέγη χωρίς τη Philomena Cunk (αλλά όχι ακριβώς)

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Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Diane Morgan μάς έδωσε τη χαρά να βρεθεί στη Στέγη για μια απολαυστική συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Αυτή τη φορά, όμως, δεν εμφανίστηκε η Philomena Cunk για να ενημερώσει ιστορικούς ότι δεν συγκινείται ιδιαίτερα από τους αρχαίους Έλληνες ή για να μας θυμίσει πως εκείνοι δημιούργησαν πράγματα που σήμερα… απλώς δεν υπάρχουν πια (όπως η δημοκρατία). Αντίθετα, είδαμε τη Diane Morgan όπως πραγματικά είναι: μια γυναίκα με αιχμηρό βρετανικό χιούμορ και φυσική γοητεία.  

Με πολυετή πορεία στον χώρο της κωμωδίας, σπουδές στη δραματική σχολή East 15 και σχεδόν δέκα χρόνια stand-up πίσω της, η Morgan μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της. Παρότι το stand-up υπήρξε σημαντική εμπειρία, η ίδια παραδέχτηκε πως ποτέ δεν την ενθουσίασε ολοκληρωτικά, καθώς ένιωθε ότι της έβαζε όρια. Ακομπλεξάριστη και ανεπιτήδευτη, απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού πότε με χιούμορ, πότε με σοβαρότητα και συχνά με έναν συνδυασμό και των δύο. Κάπως έτσι, επιβεβαίωσε κάτι που ήδη υποψιαζόμασταν: η Philomena Cunk δεν είναι απλώς ένας ρόλος της Diane Morgan, είναι ένας καθρέφτης όπου ένα κομμάτι της ίδιας αντανακλάται με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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