Χρήστος Θεοδωρίδης: Οι Τέχνες δέχονται επίθεση ως τελευταίο πεδίο ελευθερίας

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης πιστεύει πως βρισκόμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν το φασισμό, ζώντας την πιο ακραία μορφή καπιταλισμού.

Ένα σκούρο μωβ κασκόλ είναι τυλιγμένο πάνω από το γιακά του πράσινου παλτό του. Γιατί παρά την ηλιόλουστη μέρα το κρύο είναι τσουχτερό. Βέβαια, ο Χρήστος Θεοδωρίδης έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, οπότε τα αντανακλαστικά του στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες είναι σίγουρα καλύτερα από τα αθηναϊκά.

Στην Αθήνα ζει από το 2009 – οπότε και με τη συμφοιτήτρια του και χορογράφο Ξένια Θέμελη, ίδρυσαν την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων. Ο Θεοδωρίδης ήξερε από παιδί ότι ήθελε να κάνει θέατρο και αυτός ήταν ο λόγος που η Αθήνα έγινε μόνιμος τόπος κατοικίας.

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια – με εκκίνηση τον σαιξπηρικό «Άμλετ» του 2014 – που οι σκηνοθεσίες του συζητιούνται από τη θεατρική κοινότητα και είναι αναγνωρίσιμες από το κοινό. Και μετά από ένα ξέσπασμα μεγάλης αποδοχής που έφεραν διαδοχικά τα έργα «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», «Σ’ εσάς που με ακούτε» και «Το συνέδριο στο Ιράν», ο Χρήστος Θεοδωρίδης κάνει επιτέλους το ντεμπούτο του στο Εθνικό Θέατρο με την πρωτοεμφανιζόμενη «Ιεροτελεστία» του Γκικιώμ Πουά: μια πολυφωνική αφήγηση που, ορμώμενη από το φαινόμενο της καραντίνας και της πανδημίας, προσεγγίζει την πραγματικότητα της αναπάντεχης απώλειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr