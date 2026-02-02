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Η ελευθερία του λόγου, το πιο σημαντικό «τραγούδι» στα φετινά Grammy
Magazino
15:08 - 02 Φεβ 2026

Η ελευθερία του λόγου, το πιο σημαντικό «τραγούδι» στα φετινά Grammy

Reporter.gr Newsroom
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Στα 68α βραβεία Grammy, καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny, η Billie Eilish και η SZA χρησιμοποίησαν το δημόσιο βήμα τους για να μιλήσουν κατά της ICE, με τον πρώτο να κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς με ένα δίσκο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Οι εμφανίσεις τους και οι ομιλίες τους κατά την παραλαβή των βραβείων τόνισαν την ελευθερία του λόγου και την ανάγκη αντιμετώπισης κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.

Για πολλά χρόνια —αν όχι και για τα 68— τα Βραβεία Grammy διοργανώνονταν μέσα σε μια φούσκα χρήματος, λάμψης και καλών τρόπων. Για την αμερικανική δισκογραφική βιομηχανία, είναι ένα τηλεοπτικό σόου βραβείων που εμποδίζει τις άβολες αμερικανικές πραγματικότητες να εισχωρήσουν.

Η μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής ήταν για χρόνια μια απόδραση, ένα καταφύγιο, έναν αντιπερισπασμό, μια αποσύνδεση από το βουητό της πραγματικότητας.

Αλλά στα 68α ετήσια βραβεία Grammy την Κυριακή, κάτι είχε αλλάξει. Η Washington Post σχολιάζει πως όσα συμβαίνουν είναι πλέον πολύ θορυβώδη για να αγνοηθούν. Η ICE τρομοκρατεί κοινότητες στη Μινεσότα και αλλού για εβδομάδες. Άνθρωποι δολοφονήθηκαν και αργότερα χαρακτηρίστηκαν «εγχώριοι τρομοκράτες» από την κυβέρνηση Τραμπ.Δημοσιογράφοι που κάλυπταν τις επιθέσεις της ICE συνελήφθηκαν.

Έτσι τα Grammy απέκτησαν χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Ο Bad Bunny, κερδίζοντας το άλμπουμ της χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos», το πρώτο άλμπουμ που τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και πήρε το εν λόγω βραβείο, έγινε ο ήρωας της βραδιάς.

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ άλλωστε αρνήθηκε να κάνει περιοδεία στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, προκειμένου να προστατεύσει τους θαυμαστές του από την παρενόχληση της ICE. «Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω: Έξω η ICE. Δεν είμαστε βάρβαροι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε Αμερικανοί», σχολίασε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η φωνή του Bad Bunny δεν ήταν η μόνη σε αυτό το μείγμα. «Δεν κυβερνιόμαστε από την κυβέρνηση», είπε η SZA αφού κέρδισε το βραβείο για το record της χρονιάς για το «Luther», το ντουέτο της με τον Kendrick Lamar. «Κυβερνιόμαστε από τον Θεό». Νωρίτερα, ενώ δεχόταν το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς για το «Wildflower» μαζί με τον αδερφό της Finneas O’Connell, η Billie Eilish είπε την αλήθεια στην εξουσία με την ψυχραιμία που θα περίμενε κανείς από μια 10 φορές νικήτρια Grammy. «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε η Eilish από το βήμα. «Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μιλάμε και να διαμαρτυρόμαστε, και οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία. Οι άνθρωποι έχουν σημασία». Το τελειωτικό της χτύπημα, ειπωμένο με απόλυτη φυσικότητα, λογοκρίθηκε από το CBS: «Γ@μιέται η ICE, αυτό μόνο θέλω να πω».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 15:13
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