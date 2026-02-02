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Σε ελεύθερη πτώση η αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:11 - 02 Φεβ 2026

Σε ελεύθερη πτώση η αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η πίεση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων εντείνεται τη Δευτέρα (2/2), μετά το sell-off του Σαββατοκύριακου, με το Bitcoin να καταγράφει νέο χαμηλό πολλών μηνών, λίγο πάνω από τις 77.000 δολάρια.

Ισχυρές απώλειες σημειώνουν και τα altcoins, με το Ethereum να συγκαταλέγεται στους χειρότερους «παίκτες» των τελευταίων ημερών, ενώ το Monero (XMR) κατέγραψε επίσης σημαντική πτώση στο τελευταίο 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη (28/1), το Bitcoin είχε δοκιμάσει τη ζώνη αντίστασης των 90.000 δολαρίων. Ωστόσο, είτε λόγω της απόφασης της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια είτε λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, η προσπάθεια απέτυχε και ακολούθησε παρατεταμένη διόρθωση.

Αρχικά, η τιμή υποχώρησε στα 81.000 δολάρια την Πέμπτη, για να ακολουθήσει μια ασθενής αντίδραση την Παρασκευή έως τα 84.000 δολάρια. Το Σάββατο το απόγευμα, ωστόσο, οι πωλητές ανέκτησαν πλήρως τον έλεγχο, οδηγώντας το Bitcoin σε νέα βίαιη πτώση.

Η τιμή κατέρρευσε κάτω από τις 76.000 δολάρια – για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του περασμένου έτους – προκαλώντας ρευστοποιήσεις που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. δολάρια. Η αποτυχημένη προσπάθεια ανάκαμψης της Κυριακής ακολούθησε νέο sell-off τη Δευτέρα το πρωί, με το Bitcoin να αγγίζει τα 74.400 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες άνω των 15.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες.

Στη συνέχεια, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα ανέκτησε μέρος των απωλειών του και διαπραγματεύεται κοντά στις 78.000 δολάρια, ενόψει μιας ακόμη εβδομάδας αυξημένης μεταβλητότητας. Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται στα 1,55 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ξεπερνά οριακά το 57,5%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ισχυρό πλήγμα για Ethereum και αγορά

Το Ethereum δέχθηκε ισχυρό πλήγμα τις τελευταίες ημέρες. Από επίπεδα άνω των 3.000 δολαρίων την περασμένη Τετάρτη, υποχώρησε έως τα 2.100 δολάρια νωρίτερα σήμερα. Παρά τη μερική ανάκαμψη προς τα 2.300 δολάρια, παραμένει μειωμένο κατά περίπου 5,5% σε ημερήσια βάση.

Το Monero (XMR) ξεχωρίζει επίσης αρνητικά, υποχωρώντας στα 400 δολάρια.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 300 δισ. δολάρια από το Σάββατο και κατά 500 δισ. δολάρια από την περασμένη Τετάρτη, διαμορφούμενη πλέον στα 2,65 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες Τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) το Bitcoin αποδυναμώνεται κατά 0,74%, διαπραγματευόμενο στα 77.881,83 δολάρια.

Το Ethereum βυθίζεται κατά 4,37% στα 2.291,39 δολάρια, το XRP κινείται πτωτικά κατά 0,86% στα 1,63 δολάρια, ενώ το Solana χάνει 1,85% και διαμορφώνεται στα 103,12 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Monero (XMR) σημειώνει βουτιά 6,55% στα 400,53 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 4,27% στα 8,36 δολάρια, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 0,30% στα 59,34 δολάρια.

Τέλος, το HYPE κινείται ανοδικά κατά 1,97% στα 30,96 δολάρια, Polkadot σημειώνει πτώση 1,24% στα 1,52 δολάρια και το TRUMP καταγράφει ζημιές 0,47% και διαπραγματεύεται στα 4,18 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 14:39
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