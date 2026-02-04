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Τι θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2026
Magazino
12:35 - 04 Φεβ 2026

Τι θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός για το προσεχές φεστιβαλικό καλοκαίρι στην Επίδαυρο με οκτώ παραγωγές και υφολογικά εμπλουτισμένη φυσιογνωμία.

Tο πρώτο δείγμα του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υπό το Μιχαήλ Μαρμαρινό – δείγμα πολυφωνίας και ζύμωσης τεχνών και υφών – δόθηκε μόλις σήμερα και αφορά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Οκτώ παραγωγές – οι περισσότερες από δημιουργούς με ερευνητικό πρόσημο στις σκηνοθεσίες τους – εξασφαλίζουν ένα πλήρες δίμηνο προγραμματισμό, με ημερομηνία εκκίνησης στις 20 Ιουνίου. Νίκος Καραθάνος, Θωμάς Μοσχόπουλος, Δημήτρης Καραντζάς, Ελένη Ευθυμίου, Χρήστος Θεοδωρίδης, Αστέριος Πελτέκης καταπιάνονται με έργα του αρχαίου δράματος – δίνοντας προβάδισμα στις τραγωδίες του Ευριπίδη. Ωστόσο, το περιεχόμενο της Επιδαύρου διευρύνεται σημαντικά με την παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την αναβίωση της «Μήδειας» του Κερουμπίνι – ακριβώς 65 χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της Μαρία Κάλλας στο ρόλο και στο χώρο – καθώς και με μια παράσταση χοροθεάτρου πάνω στην «Αντιγόνη» από το Νορβηγό χορογράφο Άλαν Λουσιέν Όγεν.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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