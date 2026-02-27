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«In Bloom: Γυναίκες, Κρασί &amp; Άνθη» στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue
Magazino
20:03 - 27 Φεβ 2026

«In Bloom: Γυναίκες, Κρασί & Άνθη» στο rooftop του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue

Reporter.gr Newsroom
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Το «In Bloom: Γυναίκες, Κρασί & Άνθη» είναι μια βραδιά που γιορτάζει τη γυναικεία παρουσία στον χώρο της οινολογίας και της γαστρονομίας, είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναικεία παρουσία στον χώρο της οινολογίας και της γαστρονομίας, με ιστορίες, γεύσεις και ανθρώπους που αξίζει να γνωρίσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις οινολόγοι που έχουν χαράξει τη δική τους πορεία: η Υρώ Κολιακουδάκη, η Στέλλα Αστιρακάκη και η Στέλλα Διομανταράκη. Θα παρουσιάσουν επιλεγμένες ετικέτες και θα μοιραστούν τις ιστορίες τους γύρω από το κρασί, την εξέλιξη και αυτό που σημαίνει να δημιουργείς σε έναν χώρο που αλλάζει.

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Τη γαστρονομική πλευρά της βραδιάς την υπογράφει η σεφ Αγάπη Μιχελή, με ένα μενού που δεν συνοδεύει απλώς τα κρασιά αλλά συνομιλεί μαζί τους. Πιάτα που αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη ματιά στην ελληνική γαστρονομία.

Με φόντο την Αθήνα και την Ακρόπολη, το rooftop μεταμορφώνεται σε έναν ανθισμένο κήπο. Τα λουλούδια δεν είναι απλή διακόσμηση: floral installations, αρώματα και χρώματα πλαισιώνουν τη βραδιά και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και ανοιξιάτικη, που παραπέμπει σε κάτι καινούργιο που ξεκινάει.

Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνουν οι DJs Μυρτώ Τζανταρμά (Myrtw Tzantarma) και Ιωάννα Βεσυροπούλου (Djo_yves), που δίνουν ρυθμό σε μια βραδιά που κινείται άνετα ανάμεσα στη γευστική εμπειρία και στη χαρά του να βρίσκεσαι με ανθρώπους που αγαπάς.

Το «In Bloom» είναι μια γιορτή της γυναικείας δημιουργικότητας, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά rooftops της πόλης, εκεί όπου η Αθήνα και η Ακρόπολη γίνονται μέρος της εμπειρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 20:08
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