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Cretan Investment Group: Απέκτησε το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue
Επιχειρήσεις
11:36 - 07 Ιαν 2026

Cretan Investment Group: Απέκτησε το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue

Reporter.gr Newsroom
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Η Cretan Investment Group (CIG), ο επενδυτικός βραχίονας της MK Hotel Collection με επικεφαλής την Μαρίτα Καράτζη, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ακινήτου του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις σε ώριμα hospitality assets σε κομβικές αστικές τοποθεσίες.

Το ακίνητο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, ενός από τους βασικούς επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς άξονες της Αθήνας, με διαχρονικά ισχυρή ζήτηση και στρατηγική σημασία για την ευρύτερη αγορά φιλοξενίας της πρωτεύουσας. Η συναλλαγή εντάσσεται σε ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της Cretan Investment Group.

H συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στη βάση sale & lease back. H λειτουργία του ξενοδοχείου, καθώς και η διαχείρισή του, παραμένουν ως έχουν, χωρίς καμία αλλαγή στο υφιστάμενο επιχειρησιακό πλαίσιο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της δραστηριότητας και τη σταθερότητα του επενδυτικού μοντέλου.

Η Μαρίτα Καράτζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της GIG, δήλωσε: “Η συγκεκριμένη εξαγορά αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Cretan Investment Group να επενδύει σε ακίνητα φιλοξενίας με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά, μακροπρόθεσμη προοπτική απόδοσης και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και ξεκάθαρης στρατηγικής διαχείρισης”.

Cretan Investment Group & MK Hotel Collection

Η Cretan Investment Group αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της MK Hotel Collection και δραστηριοποιείται στην απόκτηση, ανάπτυξη και στρατηγική αξιοποίηση ακινήτων φιλοξενίας σε επιλεγμένες τοποθεσίες. Η επενδυτική της φιλοσοφία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη αξία ακινήτου, τη σταθερή απόδοση και τη δημιουργία ανθεκτικών επενδυτικών σχημάτων.

Η MK Hotel Collection διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών ακινήτων, με κύρια γεωγραφική εστίαση στην Κρήτη και παρουσία τόσο σε resort όσο και σε αστικά επενδυτικά σχήματα. Στα βασικά assets του Ομίλου περιλαμβάνονται τα 5* Unique Blue Resort & Villas (120 δωμάτια) στην Αμνισό, Pnoé Breathing Life (60 δωμάτια) και Cicada Suites (6 σουίτες) στον Καρτερό, καθώς και το Elios Hill (275 δωμάτια) στη Χερσόνησο.

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει επίσης δραστηριότητα στον τομέα των branded κατοικιών, μέσω του Rua Augusta (7 σουίτες) στο κέντρο του Ηρακλείου και του συγκροτήματος 6 βιλών Agia Pelagia, τα οποία εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα των MK Residences, ενώ το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από το Cicada Seaside Experience, ένα all-day εστιατόριο και lounge στην παραλία του Καρτερού.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του MK Club υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη αξία του brand και ενισχύει τις συνέργειες εντός του χαρτοφυλακίου της MK Hotel Collection.

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