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Αρώματα Monreale: Το ιδανικό δώρο για μια γυναίκα
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
14:21 - 06 Μαρ 2026

Αρώματα Monreale: Το ιδανικό δώρο για μια γυναίκα

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας η Monreale, premium brand αρωμάτων, προτείνει αρώματα που χαρίζουν αυτοπεποίθηση και χαρά σε κάθε δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη σειρά από γυναικεία αρώματα αλλά και unisex επιλογές που παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη όσων τα επιλέγουν. Μια ιδιαίτερη επιλογή αποτελεί το Alhambra, με βαθιές ξυλώδεις νότες oud και ζεστά μπαχαρικά που αποπνέουν πολυτέλεια και ένταση και απευθύνεται στις γυναίκες που αγαπούν τη διαχρονική κομψότητα και τη μυστηριώδη γοητεία.

Το Dessert Flower ταιριάζει στη ρομαντική και φωτεινή γυναίκα, όπου το μανταρίνι, το davana και το τριαντάφυλλο δημιουργούν μια εξωτική, αισθησιακή σύνθεση γεμάτη ζεστασιά και συναίσθημα.

Τέλος, ένα ιδανικό άρωμα για τη γυναίκα με πάθος και αυτοπεποίθηση, είναι το Roses Musk, συνδυάζοντας το τριαντάφυλλο με το αισθησιακό musk σε ένα κομψό, διαχρονικό άρωμα που αφήνει έντονη και αξέχαστη παρουσία.

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