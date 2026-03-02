Κίνδυνος να καταστραφούν χιλιάδες σπάνια βιβλία, από το 1790 έως το 1930, στην Ελλάδα!

Δεν είναι καν δείγμα αδιαφορίας ή σημείο των καιρών. Ο κίνδυνος να καταστραφούν χιλιάδες σπάνια βιβλία, έντυπα και χειρόγραφα τεκμήρια, της περιόδου 1790 έως το 1930, στην Ελλάδα, είναι προσβολή της πνευματικής κληρονομιάς, όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Η περισυλλογή και η διαφύλαξη αυτών των σπάνιων βιβλίων, είναι το αποτέλεσμα της εξαετούς προσπάθειας τριών αστέγων (!), που τα έχουν συγκεντρώσει σ’ ένα παλαιοβιβιοπωλείο στην Αθηνα.

Ζητούν βοήθεια, να μην κλείσει-λόγω επικείμενης έξωσης- η αποθήκη του παλαιοβιβλιοπωλείου και να μην πάνε τα σπάνια αυτά ντοκουμέντα στην ανακύκλωση και να καταστραφούν.

Η ιστορία τους είναι πέρα για πέρα αληθινή .

Ξεκίνησαν πριν από 6 χρόνια όταν ήταν άστεγοι ο Αντώνης, ο Αλέξανδρος και ο Λεωνίδας να μαζεύουν βιβλία από τους δρόμους και για να επιβιώσουν τα πουλούσαν στο Μοναστηράκι.

Σιγά- σιγά τα έβαλλαν σε μια αποθήκη και αργότερα έκαναν ένα παλαιοβιβλιοπωλείο.

Εκεί υπάρχουν 11.000 έντυπα και χειρόγραφα τεκμήρια. 100.000 βιβλία. 12.000 σπάνια βιβλία ( από το 1790 έως το 1930).

Ο ένας από τους πρώην αστέγους που ονομάζεται Λεωνίδας Κουρσούμης θέλει να χαρίσει – να κάνει δωρεά – όλα τα βιβλία σε μια δημοτική βιβλιοθήκη και να γίνει ένα μουσείο σπανίων βιβλίων και ένα μουσείο λογοτεχνίας των Ελλήνων συγγραφέων.

Κανείς όμως στην Ελλάδα δεν έχει δώσει προσοχή σε αυτή τη προσπάθεια και το κράτος δεν έχει ενδιαφερθεί.

Υστατη έκκληση, πρός όσους, εντός και εκτός Ελλάδος, μπορούν να βοηθήσουν, να μην κλείσει το παλαιοβιβλιοπωλείο και καταστραφουν αυτά τα σπάνια βιβλία και ντοκουμέντα.

Ελπίδα τους είναι να γίνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη και ένα αναγνωστήριο με τα σπάνια βιβλία που υπάρχουν και που θέλουν να τα δωρίσουν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 11 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

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