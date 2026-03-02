Νέα εθελούσια έξοδος στην Εθνική: Τα όρια ηλικίας και οι αποζημιώσεις

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου τέθηκε σε ισχύ από την Εθνική Τράπεζα, με τις αποζημιώσεις να φτάνουν έως και τις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΤΕ, το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 13 Μαρτίου και απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια.

Βασική προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν τουλάχιστον επτά έτη προϋπηρεσίας στην τράπεζα.

Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μισθών, οι οποίοι κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου.

Για όσους βρίσκονται στο ηλικιακό εύρος 45 έως 49 ετών προβλέπονται αποδοχές που αντιστοιχούν σε 20 μισθούς, για τις ηλικίες 50 έως 54 ετών η αποζημίωση ανέρχεται σε 35 μισθούς, ενώ για εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω φτάνει έως και τους 45 μισθούς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετη ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής προγράμματος sabbatical διάρκειας τριών, πέντε ή επτά ετών, με τις μεγαλύτερες διάρκειες να αφορούν εργαζόμενους ειδικής μονάδας της τράπεζας.

Στόχος της εθελούσιας εξόδου, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής, είναι η περαιτέρω ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή της τράπεζας στις νέες συνθήκες της αγοράς.