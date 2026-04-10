ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάσχα στην Αθήνα; 5 εκκλησίες στο κέντρο για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση
Magazino
10:20 - 10 Απρ 2026

Πάσχα στην Αθήνα; 5 εκκλησίες στο κέντρο για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη γραφική Πλάκα μέχρι τον λόφο του Λυκαβηττού, σε αυτές τις κατανυκτικές εκκλησίες θα νιώσεις την ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ακόμα κι αν δεν είσαι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, τα πασχαλινά έθιμα έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής, η περιφορά του Επιταφίου στα φωτισμένα στενά και η γιορτινή – πολλές φορές εκρηκτική – στιγμή της Ανάστασης είναι εμπειρίες που πολλοί από εμάς περιμένουμε κάθε χρόνο.

Και αν φέτος έμεινες στην Αθήνα για το Πάσχα, είτε από επιλογή είτε από συγκυρία, ίσως αναρωτιέσαι πού να πας για να ζήσεις το κλίμα των ημερών λίγο διαφορετικά από την εκκλησία της γειτονιάς σου. Ευτυχώς, το κέντρο της πόλης κρύβει μερικούς από τους πιο όμορφους και ατμοσφαιρικούς ναούς, που κάθε χρόνο γεμίζουν κόσμο για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση.

Από ιστορικές βυζαντινές εκκλησίες στην Πλάκα μέχρι το μικρό παρεκκλήσι με θέα όλη την Αθήνα στον Λυκαβηττό, αυτές είναι πέντε εκκλησίες που αξίζει να επισκεφθείς αυτές τις ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)
Ακίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά
Ειδήσεις

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Πολιτική
15/07/2026 - 21:10

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:51

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:35

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

Οικονομία
15/07/2026 - 20:18

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Στην πρώτη θέση η Ελλάδα όσον αφορά το φορολογικό βάρος στη μισθωτή εργασία

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:59

Ανάλυση WSJ: ΗΠΑ και Ιράν... παίζουν με το ρολόι - Λιγοστεύουν οι επιλογές Τραμπ για απεμπλοκή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ