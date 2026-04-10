Πάσχα στην Αθήνα; 5 εκκλησίες στο κέντρο για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση

Από τη γραφική Πλάκα μέχρι τον λόφο του Λυκαβηττού, σε αυτές τις κατανυκτικές εκκλησίες θα νιώσεις την ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ακόμα κι αν δεν είσαι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, τα πασχαλινά έθιμα έχουν πάντα κάτι ξεχωριστό. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής, η περιφορά του Επιταφίου στα φωτισμένα στενά και η γιορτινή – πολλές φορές εκρηκτική – στιγμή της Ανάστασης είναι εμπειρίες που πολλοί από εμάς περιμένουμε κάθε χρόνο.

Και αν φέτος έμεινες στην Αθήνα για το Πάσχα, είτε από επιλογή είτε από συγκυρία, ίσως αναρωτιέσαι πού να πας για να ζήσεις το κλίμα των ημερών λίγο διαφορετικά από την εκκλησία της γειτονιάς σου. Ευτυχώς, το κέντρο της πόλης κρύβει μερικούς από τους πιο όμορφους και ατμοσφαιρικούς ναούς, που κάθε χρόνο γεμίζουν κόσμο για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση.

Από ιστορικές βυζαντινές εκκλησίες στην Πλάκα μέχρι το μικρό παρεκκλήσι με θέα όλη την Αθήνα στον Λυκαβηττό, αυτές είναι πέντε εκκλησίες που αξίζει να επισκεφθείς αυτές τις ημέρες.

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