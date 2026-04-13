100 χρόνια Έλλη Λαμπέτη: Η ζωή της μέσα από τα λόγια της

Το παγωμένο πλάνο μιας νεοκλασικής κατοικίας στα σύνορα Κολωνακίου και Εξαρχείων προβάλλει πίσω από την φιγούρα του Φρέντυ Γερμανού. Ο δημοσιογράφος και βιογράφος της Έλλης Λαμπέτη συστήνει το κτήριο ως το σπίτι που στέγασε την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της – «γελαστά χρόνια» τα ονομάζει. Εκεί έδινε πάρτι για τους φίλους της, την δεκαετία του ’60. Εκεί έζησε με τον δεύτερο σύζυγο της, τον συγγραφέα Φρεντ Γουέϊκμαν. Δυστυχώς, εκεί διέμενε όταν πρωτοχτυπήθηκε από τον καρκίνο το 1969…

Είναι το επιβλητικό νεοκλασικό της οδού Δελφών που φιλοτέχνησε ο Δανός αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν (υπεύθυνος επίσης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μέγαρο Κατακουζηνού στον Κεραμεικό) και που σήμερα πωλείται για 5 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ. Η προτομή της (έργο του Αναστάσιου Γκιόκα) που στέκει στην είσοδο του, κάτω από τις ανθισμένες νεραντζιές μένει να θυμίζει πως η Λαμπέτη άφησε εκεί κάτι από το μύθο της αιθέριας ντίβας. Το πάθος για το θέατρο και τους θυελλώδεις έρωτες.

Την σκληρότητα που πολλοί της καταλόγιζαν και την ατσαλένια δυναμική που όλοι θαύμαζαν. Την αύρα αερικού που οι σπουδαιότεροι Έλληνες ποιητές υμνούσαν. Το μελαγχολικό της βλέμμα που οι συμπρωταγωνιστές της ερωτεύονταν. Την βραχνή φωνή της με το χαριτωμένο ψεύδισμα που χανόταν αργά και βασανιστικά όταν πια ήταν οριστικό πως η αρρώστια την είχε νικήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr