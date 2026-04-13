Αβέβαιη η επόμενη μέρα για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο - Ανάλυση BIMCO

Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου δημιουργεί ένα περιορισμένο παράθυρο αποκλιμάκωσης το οποίο δεν διασφαλίζει την επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία. Σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή ένωση BIMCO, οι συνθήκες παραμένουν εύθραυστες και η αβεβαιότητα κυριαρχεί.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής αναλυτής της BIMCO, Niels Rasmussen, ακόμη και αν κάποια πλοία αξιοποιήσουν το χρονικό αυτό διάστημα για να αποχωρήσουν από την περιοχή, δεν αναμένεται άμεση επαναφορά της ναυτιλιακής δραστηριότητας στα προηγούμενα επίπεδα. Η περιορισμένη χωρητικότητα των θαλάσσιων διαδρόμων και οι αυξημένοι κίνδυνοι καθιστούν δύσκολη μια μαζική έξοδο.

Η διέλευση των πλοίων πραγματοποιείται μέσω στενών λωρίδων κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε περίπτωση ταυτόχρονης αποχώρησης μεγάλου αριθμού πλοίων. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί πλοιοκτήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επιλέγοντας να κινηθούν σταδιακά ή να παραμείνουν προσωρινά στην περιοχή.

Μέρος των πλοίων ενδέχεται να προχωρήσει σε φόρτωση εμπορευμάτων πριν την αναχώρηση, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή. Ωστόσο, παραμένουν ασαφείς οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ασφαλή διέλευση, κάτι που εντείνει τον προβληματισμό της αγοράς.

Παράλληλα, η ήδη πραγματοποιημένη μετακίνηση πλοίων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, σε συνδυασμό με τον φόβο νέου εγκλωβισμού μετά τη λήξη της εκεχειρίας, λειτουργούν αποτρεπτικά για την επιστροφή τους.

Ανησυχία εκφράζεται και για την ασφάλεια στην περιοχή. Ο επικεφαλής ασφάλειας της BIMCO, Jakob Larsen, προειδοποιεί ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δομών του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε λάθη ή ασυνεννοησία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακούσιων επιθέσεων ακόμη και σε εμπορικά πλοία με άδεια διέλευσης.

Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά μέσα ελέγχου της ναυσιπλοΐας.