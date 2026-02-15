Έλλη Τρίγγου: Μπες στη ζωή, μην τη φοβηθείς, ζήσε γενναία
08:00 - 15 Φεβ 2026

Έλλη Τρίγγου: Μπες στη ζωή, μην τη φοβηθείς, ζήσε γενναία

Η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου πιστεύει πως δυνατός είναι εκείνος ο οποίος συμφιλιώνεται και φροντίζει κάθε πτυχή της ύπαρξης του. Αυτό προσπαθεί να πετύχει και η ίδια: να νιώθει εντάξει αν σήμερα είναι δυνατή, εντάξει κι αν δεν είναι.

Βρεθήκαμε στη Ντισκομπάλα, έναν χώρο στην καρδιά της πόλης που μοιάζει βγαλμένος από άλλη δεκαετία. Σε ένα μικρό κενό από τη θεατρική μεταφορά της «Λόλας» που παίζεται στο Παλλάς και από την «αθανασία» -το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, εμπνευσμένο από ένα υπάρκτό πρόσωπο, την «Αγία» Αθανασία του Αιγάλεω, που ανεβαίνει στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε σκηνοθεσία του Θανάση Ζερίτη.

Κοπιάσαμε (στ’ αλήθεια) για να βρούμε αυτόν τον κοινό χρόνο, για τη συζήτηση και τη φωτογράφιση για το νέο Art meets Fashion. Η Έλλη Τρίγγου, ερμηνεύτρια και των δύο επώνυμων ρόλων, βρίσκεται επί σκηνής έξι ημέρες την εβδομάδα, πότε ως μια γυναίκα που εξαναγκάζεται στην πορνεία, πότε ως μια γυναίκα που ξεπουλάει κάθε ιερό και όσιο. «Αγία» σήμερα, πόρνη αύριο, έχει αποδεχθεί τις αντιφάσεις της σκηνής, και πολύ περισσότερο της αδρής, πραγματικής ζωής. Κι αυτό γιατί εκπαίδευσε στο βλέμμα της να επικρατεί η καλή πλευρά των πραγμάτων. Χρειάστηκε πολύς κόπος και γι’ αυτό.

