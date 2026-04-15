Οι «παλιοί» έδειξαν πώς γίνεται: David Byrne και Moby ταρακούνησαν το Coachella

Την ώρα που γιορτάζαμε το Πάσχα, στην έρημο της Καλιφόρνια γιόρταζαν σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη. Το Coachella έστρεψε και φέτος όλα τα βλέμματα πάνω του -κάτι που θα συμβεί και το επόμενο τριήμερο(17-19/4).
Eκατοντάδες ονόματα, πανάκριβα stage productions (βλ. Sabrina Carpenter) και pop stars (Justin Bieber) αλλά μόλις… καθίσει η σκόνη, θεατές και μουσικά Media, επιλέγουν τους καλύτερους. David Byrne και Moby απλά απέδειξαν -ξανά- πόσο σπουδαίοι είναι και στη σκηνή.
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