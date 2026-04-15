Οι «παλιοί» έδειξαν πώς γίνεται: David Byrne και Moby ταρακούνησαν το Coachella

David Byrne και Moby παρέδωσαν δύο αψεγάδιαστα show στο Coachella, λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για το Release Athens 2026.

Την ώρα που γιορτάζαμε το Πάσχα, στην έρημο της Καλιφόρνια γιόρταζαν σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη. Το Coachella έστρεψε και φέτος όλα τα βλέμματα πάνω του -κάτι που θα συμβεί και το επόμενο τριήμερο(17-19/4).

Eκατοντάδες ονόματα, πανάκριβα stage productions (βλ. Sabrina Carpenter) και pop stars (Justin Bieber) αλλά μόλις… καθίσει η σκόνη, θεατές και μουσικά Media, επιλέγουν τους καλύτερους. David Byrne και Moby απλά απέδειξαν -ξανά- πόσο σπουδαίοι είναι και στη σκηνή.

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