Το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας: Μια «ηχητική προσευχή» από Brian Eno, Patti Smith, FKA Twigs

Δεκάδες καλλιτέχνες επιστράτευσε το Βατικανό για το φετινό Περίπτερο στη Μπιενάλε Βενετίας, που εμπνέεται από μια φράση του Πάπα Λέοντα XIV.

Το περίπτερο της Αγίας Έδρας στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας θα δωσει έμφαση στην εμπειρία του ήχου και της ακρόασης, μέσω ηχητικών έργων που έχουν ανατεθεί σε καλλιτέχνες και μουσικούς, όπως οι Brian Eno, FKA Twigs, Jim Jarmusch, Patti Smith (η οποία έρχεται και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι για μια συναυλία στον Λυκαβηττό), Devonté Hynes, Laraaji, Kali Malone, Caterina Barbieri και Terry Riley. Το έργο στο περίπτερο του Βατικανού θα έχει τη μορφή μιας «ηχητικής προσευχής» και είναι εμπνευσμένο από την ηγουμένη και συνθέτρια του 12ου αιώνα, Αγία Χιλντεγκαρντ του Μπίνγκεν.

Με τίτλο «Το αυτί είναι το μάτι της ψυχής», τα έργα 24 καλλιτεχνών θα παρουσιαστούν σε δύο χώρους: στον Μυστικό Κήπο των Καρμελιτών, στην περιοχή Cannaregio της Βενετίας, και στο Complesso di Santa Maria Ausiliatrice, στο Castello.

Διαβάστε περισσότερα στο Monopoli.gr