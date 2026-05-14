«Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το στρες στην πρώιμη εφηβεία» από τις Εκδόσεις Gutenberg

«Η διεθνής και εθνική τεκμηρίωση καταδεικνύει ότι η αυτοκτονία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες θνησιμότητας στις ηλικίες κάτω των 20 ετών» επισημαίνει το Κέντρο για την πρόληψη της αυτοκτονίας «Κλίμακα».

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, ο δείκτης θνησιμότητας υπολογίζεται σε περίπου 2,2 θανάτους ανά 100.000 εφήβους και σε κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 15-20 απόπειρες που δεν καταγράφονται επίσημα. Το ποσοστό επίσης αυτοτραυματισμών εφήβων έχει τα τελευταία χρόνια αύξηση που αγγίζει το 25%. Πολύ ανησυχητική αύξηση έχουν στις ίδιες ηλικίες και οι κρίσεις πανικού.

Μα, ήταν μια χαρά: είναι η συνήθης αντίδραση συγγενών και φίλων σε κάθε μια από τις περιπτώσεις. «Από τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή, τα παιδιά φαίνεται πιθανώς ότι ευημερούν. Τα ίδια όμως μπορεί να νιώθουν ότι δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις, να παραμείνουν προσηλωμένα στις υποχρεώσεις τους και να διατηρήσουν τις φιλικές τους σχέσεις», επισημαίνει η συγγραφέας του βιβλίου ψυχίατρος Σιλβί Γκέρα.

«Το στρες είναι ένας επικίνδυνος αόρατος εχθρός», τονίζει και, αντλώντας από την πολύχρονη εμπειρία της, απευθύνεται στους ίδιους τους εφήβους με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίσουν τα, συχνά και σωματικά, σημάδια του άγχους και να αναπτύξουν τεχνικές χαλάρωσης και στρατηγικές ενίσχυσης της αίσθησης ελέγχου απέναντι στις προκλήσεις. Δεν εστιάζει μόνο στο σχολείο, αλλά δίνει μεγάλη βαρύτητα στις κοινωνικές σχέσεις και την αυτοεικόνα, που είναι τα κυρίαρχα θέματα σε αυτή την ηλικία.

Μέσα από ιστορίες, παραδείγματα, παιχνίδια, σκίτσα, ερωτηματολόγια, ασκήσεις και τεχνικές χαλάρωσης καθοδηγεί, βήμα βήμα, τους εφήβους να εντοπίσουν τις πηγές του άγχους τους, να βρουν τρόπους να το διαχειρίζονται και να το αντιμετωπίζουν με θετικούς τρόπους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ξανανιώσουν τη χαρά της ζωής.

Το βιβλίο, έκδοση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA), απευθύνεται σε κάθε έφηβο που νιώθει πιεσμένος, αλλά και στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Ταυτότητα Βιβλίου:

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒΕΙΑ - Παιδιά με αυτοπεποίθηση

1η έκδοση, 2026 - Σελ. 223, 12,00 €