«Παιχνιδότοπος» του βραβευμένου Richard Powers από τις εκδόσεις Gutenberg

Μια αμερικανική κοινοπραξία τεχνολογικών κολοσσών επιλέγει ένα ειδυλλιακό νησί ως βάση για τη δημιουργία πλωτών πόλεων. Εμπνευστής του φιλόδοξου σχεδίου είναι ο Τοντ Κιν, δισεκατομμυριούχος, χάρη σε μια πρωτότυπη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, μια ιδιοφυία της πληροφορικής που όμως έχει αρχίσει να υποφέρει από συμπτώματα άνοιας.
Στο νησί ζει ο Ράφι, αχώριστος φίλος του στο σχολείο, όταν τους ένωνε το πάθος για τα παιχνίδια στρατηγικής. Έχει αποσυρθεί εκεί μαζί με τη γυναίκα του Ίνα, μια πολυνήσια γλύπτρια, η οποία είχε γοητεύσει κάποτε και τους δύο και υπήρξε μια από τις αιτίες που οι δύο φίλοι έκοψαν κάθε επαφή. Στην περιοχή φτάνει και η Έβι, θαλάσσια βιολόγος και συγγραφέας ενός βιβλίου που είχε εντυπωσιάσει και επηρεάσει τον Τοντ όταν ήταν παιδί.
Οι κάτοικοι του νησιού καλούνται να ψηφίσουν για το αν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο του Τοντ και ο Ράφι κάνει τα πάντα για να τους πείσει για το αντίθετο. Πάθη του παρελθόντος ζωντανεύουν και οι κοσμοθεωρίες των παλιών φίλων συγκρούονται.
Έγραψαν:
Καταπληκτικό! Ο Πάουερς έχει απίστευτες γνώσεις και γράφει πανέμορφα.
The Observer
Υπέροχο! Κανένας άλλος συγγραφέας δεν έχει κάνει τόσα πολλά για να στρέψει το ενδιαφέρον μας στα μυστήρια του σύμπαντος.
The Boston Globe
Εκπληκτικό ταλέντο! Φτιάχνει μερικές από τις ωραιότερες προτάσεις που έχω διαβάσει ποτέ!
Oprah Winfrey
Μια ερωτική επιστολή προς τη φύση.
Vogue
Συγκινητικό και προκλητικό. Ένα ερωτικό γράμμα στους ωκεανούς μας.
New Scientist
Ένα μυθιστόρημα πολύ ιδιαίτερο και συναρπαστικό, που συνδυάζει θέματα όπως είναι η ωκεανογραφία, η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και η πορεία μιας πολύχρονης φιλίας.
Επιτροπή βραβείου Booker
Με μια λέξη: Ουάου! Απίστευτα ωραίο! Θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που κοιτάτε τον ωκεανό.
The Independent
Ο κόσμος του Πάουερς είναι πλήρης, σαγηνευτικός και πολλά υποσχόμενος. Όπως και ο ωκεανός το κείμενό του είναι βαθύ, γεμάτο μυστήρια, όλο ζωντάνια.
Persival Everett
Μεθυστικό!
Los Angeles Times
Πρωτότυπο, συγκινητικό, αναζωογονητικό.
Evening Standard
Τώρα που ο Μακάρθι και ο ΝτεΛίλο έχουν πια σωπάσει, ο Πάουερς είναι πια ο σπουδαιότερος εν ζωή Αμερικανός συγγραφέας.
Openlettersreview