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«Παιχνιδότοπος» του βραβευμένου Richard Powers από τις εκδόσεις Gutenberg
Magazino
06:29 - 01 Ιουλ 2026

«Παιχνιδότοπος» του βραβευμένου Richard Powers από τις εκδόσεις Gutenberg

Reporter.gr Newsroom
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«Ένα συγκλονιστικά όμορφο βιβλίο. Ένα ανατριχιαστικό θρίλερ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, ένα μαγικό μυθιστόρημα για τα θαύματα της ωκεάνιας ζωής, και η ιστορία μιας φιλίας» (The Guardian). Από τον βραβευμένο με Pulitzer και το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Πάουερς.  

Μια αμερικανική κοινοπραξία τεχνολογικών κολοσσών επιλέγει ένα ειδυλλιακό νησί ως βάση για τη δημιουργία πλωτών πόλεων. Εμπνευστής του φιλόδοξου σχεδίου είναι ο Τοντ Κιν, δισεκατομμυριούχος, χάρη σε μια πρωτότυπη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, μια ιδιοφυία της πληροφορικής που όμως έχει αρχίσει να υποφέρει από συμπτώματα άνοιας.

Στο νησί ζει ο Ράφι, αχώριστος φίλος του στο σχολείο, όταν τους ένωνε το πάθος για τα παιχνίδια στρατηγικής. Έχει αποσυρθεί εκεί μαζί με τη γυναίκα του Ίνα, μια πολυνήσια γλύπτρια, η οποία είχε γοητεύσει κάποτε και τους δύο και υπήρξε μια από τις αιτίες που οι δύο φίλοι έκοψαν κάθε επαφή. Στην περιοχή φτάνει και η Έβι, θαλάσσια βιολόγος και συγγραφέας ενός βιβλίου που είχε εντυπωσιάσει και επηρεάσει τον Τοντ όταν ήταν παιδί.

Οι κάτοικοι του νησιού καλούνται να ψηφίσουν για το αν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο του Τοντ και ο Ράφι κάνει τα πάντα για να τους πείσει για το αντίθετο. Πάθη του παρελθόντος ζωντανεύουν και οι κοσμοθεωρίες των παλιών φίλων συγκρούονται.

Έγραψαν:

Καταπληκτικό! Ο Πάουερς έχει απίστευτες γνώσεις και γράφει πανέμορφα.

The Observer

Υπέροχο! Κανένας άλλος συγγραφέας δεν έχει κάνει τόσα πολλά για να στρέψει το ενδιαφέρον μας στα μυστήρια του σύμπαντος.

The Boston Globe

Εκπληκτικό ταλέντο! Φτιάχνει μερικές από τις ωραιότερες προτάσεις που έχω διαβάσει ποτέ!

Oprah Winfrey

Μια ερωτική επιστολή προς τη φύση.

Vogue

Συγκινητικό και προκλητικό. Ένα ερωτικό γράμμα στους ωκεανούς μας.

New Scientist

Ένα μυθιστόρημα πολύ ιδιαίτερο και συναρπαστικό, που συνδυάζει θέματα όπως είναι η ωκεανογραφία, η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και η πορεία μιας πολύχρονης φιλίας.

Επιτροπή βραβείου Booker

Με μια λέξη: Ουάου! Απίστευτα ωραίο! Θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που κοιτάτε τον ωκεανό.

The Independent

Ο κόσμος του Πάουερς είναι πλήρης, σαγηνευτικός και πολλά υποσχόμενος. Όπως και ο ωκεανός το κείμενό του είναι βαθύ, γεμάτο μυστήρια, όλο ζωντάνια.

Persival Everett

Μεθυστικό!

Los Angeles Times

Πρωτότυπο, συγκινητικό, αναζωογονητικό.

Evening Standard

Τώρα που ο Μακάρθι και ο ΝτεΛίλο έχουν πια σωπάσει, ο Πάουερς είναι πια ο σπουδαιότερος εν ζωή Αμερικανός συγγραφέας.

Openlettersreview

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 18:31
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