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Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του
Magazino
10:33 - 25 Ιουν 2026

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Reporter.gr Newsroom
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Η Mars, παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες φροντίδας κατοικιδίων και δημιουργός αγαπημένων brands όπως τα PEDIGREE® και WHISKAS®, με αφορμή τον εορτασμό της Bring Your Dog to Work Day, παρουσιάζει τα ευρήματα της νέας έκθεσης Pet-Friendly Advantage (PFA). Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από τη Censuswide σε δείγμα 16.000 εργαζομένων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξετάζει τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες τους γύρω από τους pet-friendly χώρους εργασίας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις pet-friendly πολιτικές ως καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της ψυχολογίας των εργαζομένων, τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, αλλά και την προσέλκυση νέων ταλέντων.

Η ευρωπαϊκή τάση: Η παρουσία των κατοικιδίων ως κριτήριο επιλογής εργοδότη

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζουν τα κατοικίδια στη διαμόρφωση μιας θετικής επαγγελματικής εμπειρίας. Ειδικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • 36% των εργαζομένων δηλώνουν ότι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις pet-friendly πολιτικές σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εταιρικά προνόμια.
  • Για το 71% των εργαζομένων που δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πιθανό να αποκτήσουν κατοικίδιο εάν ο εργοδότης τους προσέφερε πιο υποστηρικτικές pet-friendly πολιτικές, η δυνατότητα παρουσίας κατοικιδίων στο γραφείο αποτελεί κριτήριο που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή εργοδότη.
  • Το 81% συνδέει την παρουσία των τετράποδων φίλων με ένα πιο ευχάριστο και χαλαρό εργασιακό περιβάλλον.

Η Ελλάδα «ψηφίζει» pet-friendly (Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο)

Οι Έλληνες εργαζόμενοι όχι μόνο συμμερίζονται την ευρωπαϊκή τάση για pet-friendly πολιτικές, αλλά σε ορισμένους δείκτες εμφανίζονται ακόμα πιο ένθερμοι υποστηρικτές της:

  • Σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες (64%) δηλώνουν ότι θα εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν δουλειά εάν μπορούσαν να φέρνουν το κατοικίδιό τους μαζί, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (55%).
  • Σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή τάση, το 73% των εργαζομένων χωρίς κατοικίδιο δηλώνει ότι οι pet-friendly πολιτικές θα το ενθάρρυναν να αποκτήσει ένα στο μέλλον.
  • Το 87% εκτιμά ότι η παρουσία κατοικιδίων συμβάλλει σε ένα πιο ήρεμο εργασιακό κλίμα, ενώ το 83% πιστεύει ότι βοηθά στην έμπρακτη μείωση του στρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Το 77% θεωρεί σημαντικό οι εργοδότες να αναφέρουν με σαφήνεια τις σχετικές πολιτικές στις αγγελίες εργασίας.

Η Gen Z και οι Millennials οδηγούν την αλλαγή

Παράλληλα στην Ελλάδα, οι νεότερες γενιές συνδέουν άμεσα αυτές τις πρακτικές με μια πρωτοποριακή (forward-thinking) κουλτούρα. Στη Gen Z (18–24), το 38,1% βλέπει στις πολιτικές αυτές ένα έμπρακτο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, ενώ το 34,9% τις συνδέει με ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, στις ηλικίες 25–34, το 24,3% δηλώνει ότι ένας τέτοιος παράγοντας θα καθόριζε την επιλογή του επόμενου εργοδότη τους.

«Τα ευρήματα της νέας έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι οι pet-friendly πολιτικές δεν αποτελούν πλέον μια δευτερεύουσα παροχή, αλλά ουσιαστικό παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις των εργαζομένων. Με αφορμή τη Bring Your Dog to Work Day –μια πρωτοβουλία που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία μας– στη Mars πιστεύουμε ότι η συνύπαρξη ανθρώπων και κατοικιδίων δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα τον χρόνο, αλλά να αποτελεί μέρος μιας σύγχρονης, συμπεριληπτικής και υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας. Με σταθερό προσανατολισμό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τα κατοικίδια, πιστεύουμε ότι τέτοιες δράσεις αναβαθμίζουν συνολικά την εργασιακή εμπειρία», δήλωσε η Sara Giordano, Market Director της Mars Pet Nutrition σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Ισραήλ.

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