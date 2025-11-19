Εκδόσεις Gutenberg: Ξεπέρασε σε προπαραγγελίες και τον «Χάρι Πότερ» η «Ιθάκη» του Τσίπρα

Η αναμονή για το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», ξεπέρασε κάθε προσδοκία της αγοράς, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του, Κωνσταντίνος Δαρδανός, οι προπαραγγελίες φτάνουν σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την εποχή του «Χάρι Πότερ».

«Κάνουμε ανατυπώσεις πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα το βιβλίο. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 5.000 αντίτυπα και συνεχίζουμε», ανέφερε ο κ. Δαρδανός στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, προσθέτοντας πως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και μικρά βιβλιοπωλεία σε γειτονιές της Αττικής αναφέρουν ουρές προπαραγγελίας που θυμίζουν εκείνες του φαινόμενου Χάρι Πότερ.

Μιλώντας για το περιεχόμενο του βιβλίου, ο επικεφαλής του Gutenberg τόνισε πως καλύπτει κρίσιμες στιγμές της νεοελληνικής ιστορίας: «Το βιβλίο είναι εθιστικό, ειδικά για τα γεγονότα του 2015. Σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ εκείνης της περιόδου. Ήταν σημαντικό να καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις, τόσο για όσους το ζήσαμε, όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος».

Ο κ. Δαρδανός εξήγησε επίσης ότι το βιβλίο φτάνει μέχρι τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα και περιλαμβάνει προβολές για το μέλλον: «Περιέχει όλα τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί με ένα προσωπικό όραμα του συγγραφέα». Η καθυστέρηση στην έκδοσή του, όπως σημείωσε, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα πάθη του ’15 ήταν ακόμη πολύ «ζεστά» και η απόσταση δέκα ετών έδωσε την απαραίτητη ψυχραιμία για να γραφτεί.

Η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» προγραμματίζεται για τις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Παλλάς». Οι λεπτομέρειες για το ποιοι θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.