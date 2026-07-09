Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (9/7) σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

Τελικά, όμως, δεν κατάφερε να επανέλθει.

Το «Total Eclipse of the Heart» είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη επιτυχία της.

{https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo}