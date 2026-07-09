Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» μίλησε την Πέμπτη (9/7) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους ανθρώπους της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τους κωδικούς, είναι έργο της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Αν θυμάστε, δέκα μέρες πριν με τυμπανοκρουσίες, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ‘’πετύχαμε μια συμφωνία κυρίων’’ σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και μάλιστα μέσα σε αυτή περιλαμβάνονται και 2.000 μειωμένοι κωδικοί που θα μείνουν σταθεροί. Πρώτα απ’όλα, γιατί οι τιμές θα μειωθούν ξανά τον Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές οι τιμές; Αυτό έχει να κάνει προφανώς με το ότι δεν θέλουν να χάσουν τα έσοδα από τον τουρισμό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι σαν να βλέπουν σαν τουρίστες και τους Έλληνες καταναλωτές», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στους 2.000 κωδικούς που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης ποιοι είναι.

«Βγαίνει και λέει ο υπουργός ‘’2.000 κωδικοί είναι εκείνοι που έχουν μειωθεί’’. Λέμε, καλό μέτρο είναι. 30.000 είναι οι κωδικοί, αν 2.000 μειώθηκαν, να ξέρουμε ποιοι είναι, να το ξέρουν οι καταναλωτές. Θα μας πείτε ποιοι είναι; Δεν μας λέει η κυβέρνηση. Βλέπω με μεγάλη εντύπωση τον κ. Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, σε ερώτηση του κ. Κορκίδη του ΕΒΕΠ, να απαντάει ‘’δεν ξέρουμε ούτε εμείς που τους διαθέτουμε, ποιοι είναι οι κωδικοί. Ο Υπουργός Ανάπτυξης βγήκε και μας είπε μίζερους. Υπάρχουν, λέει, οι κωδικοί. Έβγαλε και μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή που την έχει ορίσει αυτός – αν και είναι ανεξάρτητη – και τελικά τι είπε προχθές ο υπουργός; Τελικά την Πέμπτη, σήμερα, ‘’θα κάνω συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ για να συγκεκριμενοποιήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί’’. Άρα, ομολόγησε ότι οι κωδικοί δεν υπήρχαν, ηθοποιοί ήταν, κωδικοί φαντάσματα. Αυτό και μόνο δείχνει λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε αυτή την αντίφαση, την ανέδειξε. Ανάγκασε την κυβέρνηση να έρθει και να το κάνει πράξη», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς έχουμε προτείνει πολύ καθαρά πράγματα. Έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, από την αρχή. Τώρα ελέγχεται γραφειοκρατικά μόνο στο ράφι. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Αν δείτε, 40% είναι μόνο η διαφορά στην τιμή από εκεί που το αγοράζει το σούπερ μάρκετ και το πουλάει. Αυτό δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2021. Να δούμε τις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις στις πολυεθνικές».

Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε: «Τι έχουμε λοιπόν εδώ; Μπορεί να εμφανίζονται επτά μεσάζοντες, από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι τέσσερις από αυτούς είναι ο ίδιος, απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνεται».

Ερωτηθείς για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου, απάντησε: «Θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις. Είχαμε καλέσει και την κυβέρνηση. Θα δούμε το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ότι όταν βάζεις πλαφόν, να βάλεις πλαφόν και στα διυλιστήρια, γιατί κι εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ το κόστος. Όλοι βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ακόμα κι όταν το brent μειώνεται, οι τιμές δεν μειώνονται. Το βαρέλι μειώνεται, η βενζίνη είναι ίδια. Αυτά είναι αντικειμενικές πραγματικότητες, τα βιώνει ο κόσμος καθημερινά».

«Είχαμε πει Ενιαία Αρχή Καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Τι έκανε [η κυβέρνηση]; Απλά συνάρθρωσε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς καμία συμμετοχή του καταναλωτή. Όλοι λέμε ότι δεν έχουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα; Ισχύει αυτό. Και αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης μόνο, είναι διαχρονική ευθύνη. Κάνε όμως κάτι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Αν η κυβέρνηση «έκανε την Ενιαία Αρχή Καταναλωτή, θα έδινε την πρόσβαση στο καταναλωτικό κίνημα να έχει πραγματικό ρόλο εντός», συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι θα πρέπει «να δούμε το θέμα της αντιπροσώπευσης» ως προς τους εκπροσώπους καταναλωτών και παραγωγών.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια στην ενέργεια και τον πρωτογενή τομέα, τόνισε: «Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν, αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει ‘’δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν’’ που το ζητούν τα σούπερ μάρκετ, ‘’ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων’’. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι σαν να λέει ‘’ξέρω ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για δύο μήνες σταματήστε το και βλέπουμε’’. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ‘’ξέρω ότι υπερκερδοφορείς’’, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τον τραπεζικό τομέα. Δεν ξέρει η κυβέρνηση ότι έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων και τα πιο υψηλά χορηγήσεων και ότι όλο αυτό, το μεγάλο διάνυσμα, δίνει υπερκέρδη;», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «σκοπιμότητα», λέγοντας ότι «η κυβέρνηση θέλει μια χαρά να ξαναεκλεγεί και να βασιστεί στη στήριξη κάποιων πολύ ισχυρών. Πολύ ισχυρά συμφέροντα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Δε νομίζω ότι όταν το λέω αυτό εφευρίσκω την πυρίτιδα. Όλοι το γνωρίζουν ».

Ακολούθως, ο Εκπρόσωπος Τύπου μίλησε για τη χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους όπου «μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10.000 που είναι τώρα. 70.000 λέει η ευρωπαϊκή οδηγία. Εμείς δεν πάμε στο τέλος, πάμε σε ένα λογικό ποσό για να αυξηθεί η φορολογική βάση. Είπαμε ότι με το ΠΑΣΟΚ τελειώνει η τεκμαρτή φορολόγηση, όπως την ξέρουμε, από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρουσιάζει ότι είναι η κυβέρνηση που μείωσε φόρους, εγώ δεν θυμάμαι στο πρόγραμμά της να υπήρχε η τεκμαρτή φορολόγηση. Αν θυμάστε, τότε στις εκλογές, κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ που έλεγε το αυτονόητο, ότι όταν έχει κάποιος μέρισμα άνω των 100.000 τον χρόνο, αντί να πληρώνει 5%, ας πληρώνει 10%. Αν θυμάστε, ήταν 15%, το έκανε 10% η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, 5% η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εμείς τι λέγαμε, ότι όταν είναι πάνω από 100.000 – ελάχιστη – από το 5% να πάει στο 10%. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία ότι ‘’θα αυξήσετε τη φορολογία’’ και ήρθε και αύξησε την φορολογία σε 300.000 επαγγελματίες με τεκμαρτή φορολόγηση, από 1.800 έως 13.500 τον χρόνο».

Επανερχόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, είπε πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «πρότεινε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Δεν μπορεί να αποκλείεις μια επιχείρηση από το δικό της κεφάλαια κίνησης. Να είμαι εγώ που έχω μια επιχείρηση με πέντε εργαζομένους και να μην μπορώ να τους πληρώσω. Πρέπει να μου επιτρέψεις να πληρώνω ενοίκιο, μισθοδοσίες, να μπορώ να υπάρχω για να σε πληρώνω. Αίτημα ετών των μικρομεσαίων το κάνουμε πράξη».

Όσον αφορά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις, επ’αφορμή των σημερινών δηλώσεων του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Το ΕΚΑΣ είναι μια πάγια θέση μας για 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους».

«Εμείς θα αναδείξουμε όχι μόνο αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι άρσεις αδικιών, αλλά υπάρχουν και πολλά μέτρα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι θέματα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα βγαίνει μια fast track σύνταξη στους 3-4 μήνες μισή από την κανονική και αργεί 3-4 χρόνια η κανονική. Και η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι έχει λύσει το θέμα, απλά και μόνο για να το δηλώνει ως οριστική απόφαση, διότι η ρήτρα που έχει, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης οι πάροχοι να πληρώνονται για τη μείωση της γραφειοκρατίας έτσι . Ενώ στην πράξη δεν μειώνεται η γραφειοκρατία . 87.000 ενστάσεις σήμερα εκκρεμούν κατά αποφάσεων σύνταξης που έχουν λάθη . Και περιμένουν τέσσερα χρόνια. Ή κυβέρνησης ψήφισε το νόμο για τις παραγραφές οφειλών και κάνει 1,5 χρόνο να τις ελέγξει. Μέχρι τότε οι οφειλές αυξάνονται κι άλλο και δεν έχει νόημα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι πολλά που θα ακουστούν σήμερα.

«Με αυτά που θα προτείνουμε σήμερα και χτυπάμε την αδήλωτη εργασία και δημιουργία προσδοκία μεγαλύτερης παροχής και αίρουμε αδικίες της προηγούμενης περιόδου και κυρίως του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση πιο φανατικά από όλους», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις επ’αφορμή και της δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB, ο Εκπρόσωπος Τύπου ανάφερε: «Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι κατά τη γνώμη μας είναι λογική η δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινά, ειδικά όταν τα κόμματα αυτά είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη και συζητούσαμε για αυτά για εννέα μήνες. Και αν δούμε και της Metron Analysis τη δημοσκόπηση, έχει και ένα άλλο στοιχείο. Αν θυμάστε, όλη η δυναμική αυτών κομμάτων χτίστηκε επί εννέα μήνες στη υποτιθέμενη δυνητική επιρροή που είχαν. Είδατε τι είπε η Metron; Ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ που είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις, στη δυνητική επιρροή είναι δεύτερο. Γιατί δεν μετρούσαμε τη δυνητική επιρροή του ΠΑΣΟΚ επί εννέα μήνες; Εμείς το λέγαμε», επισημαίνοντας ότι «κατά τη γνώμη μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις» στη σημερινή δημοσκοπική διάταξη των κομμάτων.

«Νομίζω ότι όσο ξεδιπλώνονται οι πολιτικές, επειδή ακριβώς αποδεικνύεται ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει διαμετρικά αντίθετο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας – θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, βγήκε ο κ. Κουτεντάκης και είπε δεν είναι λύση η μείωση της έμμεσης φορολογίας. Άρα, περίπου αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό, ότι είναι στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά, αλλά είναι και εμείς λέμε ότι πέτυχε στην Κύπρο, πέτυχε στην Ισπανία. Δεύτερον, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, η θέση του κόμματος ΕΛΑΣ είναι παραπλήσια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει ο Πιερρακάκης ‘’Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης’’, λέει το κόμμα ΕΛΑΣ ότι ένας δημόσιος φορέας που εθελοντικά-προαιρετικά θα παίρνει τα δάνεια από τα funds», εξήγησε, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «λέει καθαρά προστασίας πρώτης κατοικίας, κανόνες στα funds», ενώ είπε ότι το τρίτο σημείο που συμπίπτουν ΕΛΑΣ και ΝΔ είναι η εξωτερική πολιτική.

Για το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, «παραμένει ο στόχος της πρώτης θέσης και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός», συμπληρώνοντας πως οτιδήποτε άλλο «θα είναι αποτυχία για τη χώρα».

«Από τις δημοσκοπήσεις τι βλέπουμε; Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ όταν διατηρεί – με την τόσο μεγάλη επίθεση – τα ποσοστά των εθνικών εκλογών, σημαίνει ότι έχει έναν σκληρό πυρήνα που είναι αδιαπέραστος. Ότι, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι από τα μοναδικά κόμματα - με τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ – που έχουν μια βάση κοινωνική, είναι υπαρκτό κόμμα. Δεν είναι κόμμα ενός προσώπου. Είναι κόμμα το οποίο έχει από κάτω μια λαϊκή βάση, ανθρώπους, δίκτυα σε όλη τη χώρα, ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι. Όχι ανθρώπους που θα τους πεις αύριο κάτι άλλο και θα αλλάξουν γνώμη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι αποφάσεις είναι σαφέστατες. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο. Μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει διμέτωπο που επιτέθηκε αρχικά για το θέμα των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου. Κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι οι δημοσιονομικοί δείκτες είναι θετικό αλλά οι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί όχι. Και βγαίνει και λέει ο κ. Τσίπρας ότι ‘’υπεραποδίδει η οικονομία από το 2019’’, ό,τι λέει η κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας βγήκε και είπε ακριβώς ό,τι λέει η κυβέρνηση. Ενώ εμείς τι λέμε; Υπεραποδίδει η ακρίβεια, όχι η οικονομία».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, λέγοντας ότι «ναυάγησε η στρατηγική των ‘’ήρεμων νερών’’. Και γιατί το λέω αυτό; Έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων. Η κυβέρνηση πριν 3-4 χρόνια είπε ‘’ήρεμα νερά και κερδίζουμε όλοι’’. Σήμερα βλέπουμε να αναβαθμίζεται η Τουρκία ως κόμβος στο ΝΑΤΟ, να αναβαθμίζεται ως κόμβος σε Ανατολική Μεσόγειο, Εύξεινο Πόντο και Αιγαίο, να έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί και σε επίπεδο οπλικών συστημάτων. Οι F110 κινητήρες για τα μαχητικά KAAN θεωρούνται περίπου δεδομένοι. Ο Τραμπ θέλει την ένταξη και στα F-35 που κι εμείς λέμε ότι θεωρούμε ότι το Κογκρέσο μπορεί να το σταματήσει. Όταν όμως, φαίνεται, δύο αρχηγεία – Κωνσταντινούπολη, Άδανα – είπε η κυβέρνησή μας ναι ή όχι; Αν είπε ναι, πρέπει να μας πει τι πήρε όφελος της χώρας για να πει ναι», ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στη μη προσπάθεια του Πρωθυπουργού να μπει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας που πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ άσκησε εκ νέου σφοδρή κριτική για την μη πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, λέγοντας ότι στέλνει «λάθος μήνυμα».

«Κάθε μήνα γίνονται διμερείς συμβάσεις ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία. Εμπεδώνεται ότι θα αντικατασταθεί το ΝΑΤΟ από ένα μικρό ΝΑΤΟ με την Τουρκία αναβαθμισμένη. Εμείς τι λέμε; Όχι σε ένα μικρό ΝΑΤΟ, αλλά σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου θα δώσει στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής επιχειρησιακές δυνατότητες», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τη δήλωση Ερντογάν πως Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να προσέλθουν σε διάλογο για να λυθούν οι διαφορές, ο Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε: «Εμείς λέμε ότι η μόνη διαφορά είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Καμία άλλη διαφορά. Δεν μπορεί η Τουρκία να εμφανίζει χάρτες με 152 νησιά και αυτό να μένει αναπάντητο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η γραμμή, όπου συνεχώς ‘’για να μη συγκρουστώ, κάνω λίγο πιο πίσω’’ φαίνεται ότι ναυάγησε. Δεν καταστροφολογώ. Φαίνεται ότι η ισορροπία αρχίζει και αλλάζει».