Η Attica προτείνει ένα νέο αειφορικό μοντέλο φιλοξενίας – Επανασυστήνει το Tinos Beach

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κάτι που να “μιλάει” με το νησί», σημείωσε κατά την παρουσίαση, χθες, του Tinos Beach, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Πάνος Δικαίος, υπογραμμίζοντας ότι η Τήνος ακολουθεί ένα ιδιαίτερο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο η εταιρεία επιδιώκει να κατανοήσει και να υπηρετήσει. «Θέλουμε να συνθέσουμε μια εμπειρία με αυθεντικότητα, που θα απευθύνεται σε επισκέπτες πρόθυμους να ανακαλύψουν τους θησαυρούς του νησιού».

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση φιλοξενίας, με έμφαση στις συνέργειες με την τοπική κοινωνία και σαφές «πράσινο» αποτύπωμα. Δεν πρόκειται απλώς για μια τουριστική επένδυση, αλλά για μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, που συνδυάζει μεταφορά, διαμονή και δραστηριότητες.

Η σημασία της επένδυσης για την Τήνο

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζεται ότι η Τήνος έχει ανάγκη από επενδύσεις που ενισχύουν την ποιότητα και όχι τη μαζικότητα. Ο δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς επισήμανε, χαρακτηριστικά, ότι το νησί αποτελεί έναν «αχειροποίητο» τόπο, με πάνω από 100 ξωκλήσια, δεκάδες ενεργούς οικισμούς και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.

«Η Attica λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για τα νησιά και η επιλογή της να επενδύσει στην Τήνο έχει ιδιαίτερη σημασία. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας του νησιού και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα αντί της μαζικότητας», σημειώνει.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Tinos Beach για το ίδιο το νησί, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, τόνισε ότι «για εμάς ως Τηνιακούς, το Tinos Beach δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα σύμβολο», επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεσή του με την κοινωνική ανάπτυξη και την τουριστική ιστορία της Τήνου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νησιού για υποδομές που υπηρετούν την ποιότητα, την αειφορία και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα εποχή του Tinos Beach, τιμά την κληρονομιά του παρελθόντος και επενδύει στην αισθητική του μέλλοντος».

Επένδυση με σεβασμό στην ιστορικότητα

Από την πλευρά του κ. Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality, Γιώργος Παπάζογλου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν η αποκατάσταση της αίγλης του ακινήτου με σεβασμό στην ιστορία του. Το έργο ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος επιχείρησε να συνδυάσει την παράδοση με τις σύγχρονες απαιτήσεις φιλοξενίας.

Η επιλογή της Τήνου χαρακτηρίζεται στρατηγική, καθώς πρόκειται για έναν προορισμό με αναπτυξιακή δυναμική και διεθνές ενδιαφέρον. Το νέο μοντέλο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτών – από εταιρικές συναντήσεις και οικογένειες έως προσκυνητές – με αγορές-στόχους την Ελλάδα, τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, την Ωκεανία και την Ανατολική Ευρώπη.

Το ξενοδοχείο

Το νέο ξενοδοχείο διαθέτει 151 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με πανοραμική θέα, ενώ ορισμένα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, μεγάλη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, υπηρεσίες spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου, καθώς το Tinos Beach φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της γαστρονομίας του νησιού, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κρασιά.

Ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε επίσης, πως στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκονται οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, με ντόπιους επαγγελματίες να συμβάλλουν καθοριστικά στη σύνδεση της φιλοξενίας με την αυθεντική ταυτότητα της Τήνου.

Την αρχιτεκτονική λογική του έργου παρουσίασε ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τσολάκης, επικεφαλής του διακεκριμένου γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, το ενδιαφέρον σημείο της «υιοθέτησης» της λέξης «χειροποίητο», στο επίκεντρο της μελέτης του ξενοδοχείου. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, «η αναδημιουργία του Tinos Beach στηρίχθηκε στην ανάγκη να αποδοθεί στο κτίριο μια νέα σχέση με το τοπίο, το φως και την αρχιτεκτονική παράδοση της Τήνου, μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την αίσθηση εντοπιότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανακαινισμένου κτιρίου, είναι η διαρκώς μεταβαλλόμενη όψη του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως ανέφερε, το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε «με μια όψη πάνω στον ήλιο, δίπλα στη θάλασσα», με αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το φως και οι σκιές μετασχηματίζουν το κτίριο από τη δύση έως την ανατολή. Παράλληλα υπογράμμισε, ότι χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά και χειροποίητες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να σέβεται ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το νησί είναι φτιαγμένο. «Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο που προσπάθησε να συγκεράσει φαινομενικά αντίθετα πράγματα: τις προδιαγραφές της σύγχρονης φιλοξενίας με την τοπική αρχιτεκτονική ενος νησιού όπως η Τήνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσίαση του νέου Tinos Beach αναδεικνύει μια συνολική αντίληψη φιλοξενίας, στην οποία η ξενοδοχειακή εμπειρία συνδέεται με τον χαρακτήρα του προορισμού, την τοπική κοινωνία και τη μακροπρόθεσμη αξία που μπορεί να παράγει μια επενδυτική επιλογή για το νησί.

Για τον Όμιλο Attica, όπως τονίστηκε, το Tinos Beach αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη ενός μοντέλου φιλοξενίας που προσεγγίζει το ταξίδι ως ενιαία εμπειρία και επενδύει σε υποδομές με διάρκεια, ποιότητα και ουσιαστική σχέση με τον τόπο.

Αρχιτεκτονική με αναφορά στο «χειροποίητο» νησί

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Γιώργος Τσολάκης περιγράφει την αρχιτεκτονική φιλοσοφία του έργου ως μια προσπάθεια επανασύνδεσης με την τοπική παράδοση. Βασική έμπνευση αποτέλεσαν οι περιστερώνες της Τήνου, ενώ δόθηκε έμφαση στη σχέση του κτιρίου με το φως, τον αέρα και το τοπίο.

Η χρήση τοπικής πέτρας, η διάσπαση των όγκων και η αποφυγή επιδεικτικής πολυτέλειας συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που επιδιώκει να ενσωματωθεί στο περιβάλλον. «Θέλαμε να ανατρέψουμε τον “κώδικα” της δεκαετίας του ’70 και να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο που να μοιάζει ότι ανήκει μόνο στην Τήνο», σημειώνει.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εμπειρία του επισκέπτη, με εναλλαγές εικόνων και φυσικά υλικά που ενισχύουν την αίσθηση του «χειροποίητου».

Βιωσιμότητα και πράσινες πρακτικές

Το έργο ενσωματώνει σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές, με στόχο την πιστοποίηση κατά διεθνή πρότυπα (LEED σε επόμενη φάση). Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συστήματα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης νερού, καθώς και υπεδάφια άρδευση, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες κατανάλωσης.

Παράλληλα, στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, με το ξενοδοχείο να λειτουργεί ως «πρεσβευτής» των τοπικών προϊόντων και γεύσεων.

Επέκταση και στρατηγική ανάπτυξης

Η Attica εξετάζει περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας, ως φυσική εξέλιξη της δραστηριότητάς της στην ακτοπλοΐα. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε έργα με μακροχρόνια προοπτική, που δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσα από τη δημιουργία εμπειριών και γεγονότων εκτός αιχμής, καθώς και στη σύνδεση μεταφοράς και διαμονής σε ένα ενιαίο προϊόν («stay & ferry»).