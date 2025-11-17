Ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
Φωτογραφία: Reporter.gr
22:03 - 17 Νοε 2025

Ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Με τη συγκέντρωση μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητικών συλλόγων και των νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου στο Πολυτεχνείο.

Λίγο μετά τις 18:15, τα πρώτα μπλοκ της πορείας έφτασαν στο σημείο.

Οι ομάδες περιφρούρησης κάθε μπλοκ σχημάτισαν γραμμή μπροστά από τις σειρές των αστυνομικών που βρίσκονταν παρατεταγμένοι για την προστασία της πρεσβείας. Πίσω τους παρατάχθηκαν τα υπόλοιπα μέλη των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων, κρατώντας υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:30 με τη μαζική παρουσία του ΚΚΕ, στην κεφαλή του οποίου βρισκόταν ο ΓΓ του κόμματος, Δ. Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μεγάλο πανό με συνθήματα στο κράσπεδο μπροστά από την πρεσβεία.

Σύμφωνα με το protothema.gr και τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, στη φετινή πορεία συμμετείχαν πάνω από 15.000 διαδηλωτές.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο κέντρο

Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται πλέον κανονικά, καθώς η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου έχουν αρθεί. Παράλληλα, άνοιξαν ξανά οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια, ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 22:30
