ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Άλμα 16,4% στις παραγγελίες διαρκών αγαθών το Μάιο – «Απογείωση» από τα εμπορικά αεροσκάφη
Ειδήσεις
18:55 - 26 Ιουν 2025

ΗΠΑ: Άλμα 16,4% στις παραγγελίες διαρκών αγαθών το Μάιο – «Απογείωση» από τα εμπορικά αεροσκάφη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι παραγγελίες για διαρκή προϊόντα στις ΗΠΑ ανέκαμψαν απότομα το Μάιο, ωθούμενες από την αύξηση των παραγγελιών εμπορικών αεροσκαφών.

Αναλυτικότερα, οι παραγγελίες για διαρκή προϊόντα αυξήθηκαν κατά 16,4% τον περασμένο μήνα, μετά από μια αναθεωρημένη μείωση 6,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη (26/6). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των παραγγελιών κατά 8,5%.

Οι παραγγελίες για εξοπλισμό μεταφορών αυξήθηκαν κατά 48,3%, ωθούμενες από την αύξηση 230,8% στις παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών. Η Boeing ανέφερε στον ιστότοπό της ότι έλαβε 303 παραγγελίες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων 150 από την Qatar Airways, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην αραβική χώρα του Κόλπου το Μάιο.

Εκτός του κλάδου των μεταφορών, οι παραγγελίες ήταν περιορισμένες. Οι οικονομολόγοι λένε ότι η συχνά μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική του Τραμπ έχει αφήσει τις επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα, ενώ οι δασμοί που έχουν ήδη επιβληθεί έχουν αυξήσει το κόστος για τις εταιρείες.

Οι παραγγελίες βασικών αγαθών εκτός του τομέα της άμυνας, εξαιρουμένων των αεροσκαφών, που αποτελούν έναν προσεκτικά παρακολουθούμενο δείκτη για τα επιχειρηματικά σχέδια δαπανών, ανέκαμψαν κατά 1,7% το Μάιο, μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της πτώσης κατά 1,4% τον Απρίλιο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα αυξάνονταν κατά 0,1%.

Οι αποστολές βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ τον Απρίλιο παρέμειναν αμετάβλητες. Οι παραγγελίες βασικών αγαθών εκτός του τομέα της άμυνας επιταχύνθηκαν κατά 49,4% μετά από πτώση 19,1% τον Απρίλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2025 - 18:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.: Ολοκλήρωση ΑΜΚ με συμμετοχή του Γιώργου Δασκαλάκη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.: Ολοκλήρωση ΑΜΚ με συμμετοχή του Γιώργου Δασκαλάκη

Airbnb: 6 τρόποι για ασφαλείς κρατήσεις και προστασία από διαδικτυακές απάτες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Airbnb: 6 τρόποι για ασφαλείς κρατήσεις και προστασία από διαδικτυακές απάτες

ΣΕΠΕ: Το νέο ΔΣ για τη διετία 2025-2027
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΕΠΕ: Το νέο ΔΣ για τη διετία 2025-2027

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ
Ειδήσεις

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου
Ειδήσεις

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους
Ειδήσεις

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ