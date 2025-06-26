ΗΠΑ: Άλμα 16,4% στις παραγγελίες διαρκών αγαθών το Μάιο – «Απογείωση» από τα εμπορικά αεροσκάφη

Οι παραγγελίες για διαρκή προϊόντα στις ΗΠΑ ανέκαμψαν απότομα το Μάιο, ωθούμενες από την αύξηση των παραγγελιών εμπορικών αεροσκαφών.

Αναλυτικότερα, οι παραγγελίες για διαρκή προϊόντα αυξήθηκαν κατά 16,4% τον περασμένο μήνα, μετά από μια αναθεωρημένη μείωση 6,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη (26/6). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των παραγγελιών κατά 8,5%.

Οι παραγγελίες για εξοπλισμό μεταφορών αυξήθηκαν κατά 48,3%, ωθούμενες από την αύξηση 230,8% στις παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών. Η Boeing ανέφερε στον ιστότοπό της ότι έλαβε 303 παραγγελίες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων 150 από την Qatar Airways, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην αραβική χώρα του Κόλπου το Μάιο.

Εκτός του κλάδου των μεταφορών, οι παραγγελίες ήταν περιορισμένες. Οι οικονομολόγοι λένε ότι η συχνά μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική του Τραμπ έχει αφήσει τις επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα, ενώ οι δασμοί που έχουν ήδη επιβληθεί έχουν αυξήσει το κόστος για τις εταιρείες.

Οι παραγγελίες βασικών αγαθών εκτός του τομέα της άμυνας, εξαιρουμένων των αεροσκαφών, που αποτελούν έναν προσεκτικά παρακολουθούμενο δείκτη για τα επιχειρηματικά σχέδια δαπανών, ανέκαμψαν κατά 1,7% το Μάιο, μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της πτώσης κατά 1,4% τον Απρίλιο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα αυξάνονταν κατά 0,1%.

Οι αποστολές βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ τον Απρίλιο παρέμειναν αμετάβλητες. Οι παραγγελίες βασικών αγαθών εκτός του τομέα της άμυνας επιταχύνθηκαν κατά 49,4% μετά από πτώση 19,1% τον Απρίλιο.