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Airbnb: 6 τρόποι για ασφαλείς κρατήσεις και προστασία από διαδικτυακές απάτες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:41 - 26 Ιουν 2025

Airbnb: 6 τρόποι για ασφαλείς κρατήσεις και προστασία από διαδικτυακές απάτες

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες καταγράφεται το τελευταίο έτος, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει 349.000 περιστατικά απάτης που σχετίζονται με ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2023. Οι πιο συχνές μέθοδοι εξαπάτησης περιλαμβάνουν ψεύτικες ιστοσελίδες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών. Ιδιαίτερα ευάλωτη στις πρακτικές αυτές εμφανίζεται η ηλικιακή ομάδα των 18 έως 27 ετών.

Καθώς οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιτήδειοι προσπαθούν να τους παραπλανήσουν, παρουσιάζοντας ψεύτικες ιστοσελίδες, μηνύματα, email ή ακόμη και πλαστούς λογαριασμούς στα social media ως επίσημα κανάλια επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες πιστεύουν ότι πραγματοποιούν κράτηση μέσω κάποιας αξιόπιστης πλατφόρμας, ενώ στην πραγματικότητα πέφτουν θύματα απάτης. Για τον λόγο αυτό η Airbnb συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια των κρατήσεων και να προστατεύσει τους ταξιδιώτες από διαδικτυακές παγίδες.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από τις απάτες μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Airbnb επενδύει διαρκώς σε προηγμένα μέτρα ασφαλείας και ενημερώνει τους ταξιδιώτες για το πώς να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη νέα γενιά ψηφιακών απατών.

Καθώς οι τεχνικές εξαπάτησης βελτιώνονται και γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν, οι καταναλωτές είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Airbnb υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης κρατήσεων αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας. Με εργαλεία όπως το AirCover και τις ασφαλείς διαδικασίες πληρωμής, η εταιρεία διασφαλίζει κάθε κράτηση που γίνεται μέσω του airbnb.com ή της επίσημης εφαρμογής.

Παράλληλα, η Airbnb ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτο ιστότοπο ή μηνύματα τύπου «phishing», ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρη διερεύνηση και αποτροπή της απάτης. Μόνο το 2024, η ομάδα ασφαλείας της εταιρείας εντόπισε και απενεργοποίησε περισσότερους από 3.200 ιστοτόπους phishing παγκοσμίως.

6 τρόποι για να αποφύγετε τις απάτες

  1. Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση URL: Πριν προχωρήσετε σε κράτηση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα της Airbnb και ξεκινήστε την αναζήτηση από εκεί (www.airbnb.gr) ή χρησιμοποιείστε την εφαρμογή της εταιρείας. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πληκτρολογήστε απευθείας “airbnb.com” στον browser σας και ξεκινήστε από εκεί την αναζήτησή σας.

  2. Μην κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους: Η υπερβολική εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα από νεότερους χρήστες, μπορεί να συμβάλει στο να γίνονται πιο ευάλωτοι σε απάτες. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα ή δείτε μια ανάρτηση και δεν είστε βέβαιοι ότι προέρχεται από τη νόμιμη εταιρεία, αποφύγετε να αλληλεπιδράσετε ή να κάνετε κλικ σε συνδέσμους. Η Airbnb παρέχει αναλυτικές οδηγίες για το πώς να αναγνωρίζετε αν ένας σύνδεσμος ή email είναι αυθεντικά.

  3. Αποφύγετε υπερβολικά καλές προσφορές ή ασυνήθιστα υψηλές προκαταβολές: Αν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα δεν είναι. Ελέγχετε πάντα τις λεπτομέρειες και συγκρίνετε τιμές πριν δεσμευτείτε. Εάν σας πιέζουν να πληρώσετε γρήγορα, είναι προτιμότερο να σταματήσετε την επικοινωνία.

  4. Μην πληρώνετε ποτέ με απευθείας τραπεζικά εμβάσματα: Όλες οι κρατήσεις και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα της Airbnb. Αν κάποιος σας ζητήσει να κάνετε κράτηση ή πληρωμή εκτός πλατφόρμας, απορρίψτε αμέσως την πρόταση και αναφέρετέ το στην Airbnb.

  5. Πραγματοποιείτε όλες τις ενέργειες μέσα από την ιστοσελίδα της Airbnb: Η κράτηση, η πληρωμή και η επικοινωνία πρέπει να γίνονται μόνο μέσω της επίσημης πλατφόρμας. Έτσι επωφελείστε από την προστασία του AirCover και τις πολιτικές αποζημίωσης της Airbnb. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, η πλατφόρμα θα σας βοηθήσει να βρείτε εναλλακτική διαμονή ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων.

  6. Διαβάστε τις κριτικές και αξιολογήστε προσεκτικά τις καταχωρήσεις: Πριν προχωρήσετε σε κράτηση, μελετήστε τις κριτικές προηγούμενων επισκεπτών, ελέγξτε τις αξιολογήσεις και διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή της κάθε καταχώρησης, ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς προσφέρεται. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον οικοδεσπότη μέσω της πλατφόρμας, αν έχετε οποιαδήποτε απορία.
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