Airbnb: 6 τρόποι για ασφαλείς κρατήσεις και προστασία από διαδικτυακές απάτες

Αύξηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες καταγράφεται το τελευταίο έτος, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει 349.000 περιστατικά απάτης που σχετίζονται με ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2023. Οι πιο συχνές μέθοδοι εξαπάτησης περιλαμβάνουν ψεύτικες ιστοσελίδες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών. Ιδιαίτερα ευάλωτη στις πρακτικές αυτές εμφανίζεται η ηλικιακή ομάδα των 18 έως 27 ετών.

Καθώς οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιτήδειοι προσπαθούν να τους παραπλανήσουν, παρουσιάζοντας ψεύτικες ιστοσελίδες, μηνύματα, email ή ακόμη και πλαστούς λογαριασμούς στα social media ως επίσημα κανάλια επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες πιστεύουν ότι πραγματοποιούν κράτηση μέσω κάποιας αξιόπιστης πλατφόρμας, ενώ στην πραγματικότητα πέφτουν θύματα απάτης. Για τον λόγο αυτό η Airbnb συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια των κρατήσεων και να προστατεύσει τους ταξιδιώτες από διαδικτυακές παγίδες.

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Η Airbnb επενδύει διαρκώς σε προηγμένα μέτρα ασφαλείας και ενημερώνει τους ταξιδιώτες για το πώς να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη νέα γενιά ψηφιακών απατών.

Καθώς οι τεχνικές εξαπάτησης βελτιώνονται και γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν, οι καταναλωτές είναι πιο ευάλωτοι από ποτέ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Airbnb υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης κρατήσεων αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας. Με εργαλεία όπως το AirCover και τις ασφαλείς διαδικασίες πληρωμής, η εταιρεία διασφαλίζει κάθε κράτηση που γίνεται μέσω του airbnb.com ή της επίσημης εφαρμογής.

Παράλληλα, η Airbnb ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτο ιστότοπο ή μηνύματα τύπου «phishing», ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρη διερεύνηση και αποτροπή της απάτης. Μόνο το 2024, η ομάδα ασφαλείας της εταιρείας εντόπισε και απενεργοποίησε περισσότερους από 3.200 ιστοτόπους phishing παγκοσμίως.

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