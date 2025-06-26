Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.: Ολοκλήρωση ΑΜΚ με συμμετοχή του Γιώργου Δασκαλάκη

Η Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. ανακοινώνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και την υποστήριξη του επενδυτικού της πλάνου.

Στην εν λόγω αύξηση συμμετείχε ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Kaizen Gaming, επενδύοντας ποσό 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 12%.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται αντίστοιχα με την Sterner Stenhus Greece AB, συμφερόντων Ηλία & Θωμά Γεωργιάδη, να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών κατά 55,38%, την EBM Invest AB, συμφερόντων του Carl Bergendahl, με 19,48%, την GPD Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., συμφερόντων Γιώργου Δασκαλάκη, με 12,19% και την Greek Freak Investments Ltd, συμφερόντων Γιάννη Αντετοκούνμπο με 5,91%. Οι υπόλοιπες εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Αντετοκούνμπο κατέχουν 1,60% των μετοχών των Ελληνικών Οινοποιείων ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό των μετοχών του σε 7,51%. Τέλος, 11 συνεργάτες των Ελληνικών Οινοποιείων κατέχουν συνολικά μετοχές ύψους 5,44%.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης ενδυναμώνουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά και ενισχύουν τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού για εξωστρέφεια, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα μετοχική δομή ενισχύει το στρατηγικό προφίλ της εταιρείας, εξασφαλίζοντας ευελιξία και δυναμισμό στην υλοποίηση επενδύσεων, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την ενίσχυση της παραγωγικής και καινοτομικής της ικανότητας.