ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.: Ολοκλήρωση ΑΜΚ με συμμετοχή του Γιώργου Δασκαλάκη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:46 - 26 Ιουν 2025

Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε.: Ολοκλήρωση ΑΜΚ με συμμετοχή του Γιώργου Δασκαλάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. ανακοινώνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και την υποστήριξη του επενδυτικού της πλάνου.

Στην εν λόγω αύξηση συμμετείχε ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Kaizen Gaming, επενδύοντας ποσό 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 12%.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται αντίστοιχα με την Sterner Stenhus Greece AB, συμφερόντων Ηλία & Θωμά Γεωργιάδη, να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών κατά 55,38%, την EBM Invest AB, συμφερόντων του Carl Bergendahl, με 19,48%, την GPD Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., συμφερόντων Γιώργου Δασκαλάκη, με 12,19% και την Greek Freak Investments Ltd, συμφερόντων Γιάννη Αντετοκούνμπο με 5,91%. Οι υπόλοιπες εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Αντετοκούνμπο κατέχουν 1,60% των μετοχών των Ελληνικών Οινοποιείων ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό των μετοχών του σε 7,51%. Τέλος, 11 συνεργάτες των Ελληνικών Οινοποιείων κατέχουν συνολικά μετοχές ύψους 5,44%.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης ενδυναμώνουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά και ενισχύουν τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού για εξωστρέφεια, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα μετοχική δομή ενισχύει το στρατηγικό προφίλ της εταιρείας, εξασφαλίζοντας ευελιξία και δυναμισμό στην υλοποίηση επενδύσεων, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την ενίσχυση της παραγωγικής και καινοτομικής της ικανότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Πέρασε η ελληνική πρόταση στα βασικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ειδήσεις

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Πέρασε η ελληνική πρόταση στα βασικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Xiaomi YU7: Το φθηνότερο SUV που «κλέβει» τη λάμψη του Model Y της Tesla
Επιχειρήσεις

Xiaomi YU7: Το φθηνότερο SUV που «κλέβει» τη λάμψη του Model Y της Tesla

Coca-Cola: Πρόγραμμα προστασίας νερού για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola: Πρόγραμμα προστασίας νερού για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων

Υπουργείο Πολιτισμού: Εκσυγχρονίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής με επένδυση €8 εκατ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Εκσυγχρονίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής με επένδυση €8 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών
Ανακοινώσεις

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου
Επιχειρήσεις

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου
Ανακοινώσεις

ElvalHalcor: Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ