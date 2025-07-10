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Κικίλιας – ΥΜΕ Ισραήλ: Συζήτηση για θαλάσσια διασύνδεσης Ελλάδας – Ισραήλ
Ναυτιλία
11:49 - 10 Ιουλ 2025

Κικίλιας – ΥΜΕ Ισραήλ: Συζήτηση για θαλάσσια διασύνδεσης Ελλάδας – Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με την υπουργό Μεταφορών του Ισραήλ, Miri Regev, είχε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Βασίλης Κικίλιας, με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, των θαλάσσιων διασυνδέσεων και της περιφερειακής ασφάλειας.

Η Ισραηλινή υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή της προς την κυβέρνηση και το λαό της Ελλάδας για τη συνδρομή τους προς τους Ισραηλινούς πολίτες, ιδίως μετά τις πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Χαιρέτισε, επίσης, την επανέναρξη των πτήσεων προς το Ισραήλ από την ελληνική αεροπορική εταιρεία “Aegean”, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομικών δεσμών.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το γεγονός ότι οι Χούθι συνιστούν διαρκή απειλή για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για την πιθανότητα μελλοντικών θαλάσσιων διασυνδέσεων Ελλάδας – Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο σεναρίων έκτακτης ανάγκης.

Αναφορικά με τους Χούθι, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο εντείνει την αστάθεια, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη ναυτιλία και στους ναυτικούς, αλλά και στο εμπόριο και την οικονομία, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των τιμών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

Όπως τόνισε, το Λιμενικό Σώμα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προχωρά σε διαρκείς επικαιροποιήσεις των οδηγιών ασφαλείας προς τα πλοία ελληνικής σημαίας και ιδιοκτησίας. Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι, κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Τουρισμού, οι αφίξεις Ισραηλινών τουριστών αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ ιδιαίτερη δυναμική καταγράφηκε και στις αγορές ακινήτων από Ισραηλινούς επενδυτές στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που είχε με το Ισραήλ και ως Υπουργός Υγείας – στη διαχείριση της πανδημίας – καθώς και στην Πολιτική Προστασία, σε ζητήματα φυσικών καταστροφών και διασυνοριακής βοήθειας.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα να επανέλθει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή θα μπορούσε να έχει, μεταξύ άλλων, ως άμεση συνέπεια, τη ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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