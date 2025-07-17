Θεοδωράτος - Όμιλος Attica: Το αποτύπωμα της νέας ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κρήτης - Κυκλάδων

Ενίσχυση της νησιωτικής συνδεσιμότητας, δυνατότητες για σύσφιξη των οικομικών σχέσεων Κρήτης - Κυκλάδων, αλλά και ανάδειξη της Κρήτης σε περιφεραικού κόμβου μεταφορών διασφαλίζει ο Όμιλος Attica μέσα από τη δρομολόγηση των ταχυπλόων της Hellenic Seaways στη γραμμή Πειραιάς - Κυκλάδες - Ηράκλειο, με ενδιάμεσους σταθμούς σε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη.

Ουσιαστικά ο Όμιλος Attica, όπως καταγράφηκε χθες σε επίσημη παρουσίαση των νέων δρομολογίων στο High Speed 3 στο λιμάνι του Ηρακλείου δίνει τη δυνατότητα στους Κρητικούς αλλά και τους επισκέπτες της Μεγαλονήσου, αλλά και των νησιών για πολλαπλές επιλογές ταξιδίου μέσω των υπερσύγχρονων ταχυπλόων HighSpeed 3 και 4 της Ηellenic Seaways.

Νέος πόλος ταχυπλόων

Παράλληλα, βέβαια, η Attica δημιουργεί και ένα νέο πόλο για τη σύνδεση του Πειραιά με σημαντικούς προορισμούς των Κυκλάδων, αυτή τη φορά με ταχύπλοο. Ουσιαστικά δίνει ένα εναλλακτικό προϊόν στο κοινό, μια και μέχρι τώρα ο Όμιλος είχε πρωταγωνιστική παρουσία με συμβατικά πλοία. Πλέον ανοίγει τον ανταγωνισμό στον κλάδο των ταχυπλόων, όπου με βάση και τις αναφορές της διοίκησης σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί έντονα το επόμενο διάστημα.

Το μήνυμα του Δ. Θεοδωράτου

Ουσιαστικά, με βάση τη διοίκηση, οι συνδέσεις από Ηράκλειο για Κυκλάδες και Πειραιά με ταχύπλοο εντάσσονται στο σχεδιασμό της εταιρείας για ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας, μέσα από την προσφορά εναλλακτικών επιλογών προς το επιβατικό κοινό υποστηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των νησιών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Attica.

«Είναι μια νέα γραμμή που ανοίξαμε το 2025. Προσδοκούμε πάρα πολλά σε αυτή τη γραμμή, προσφέροντας καθημερινές αναχωρήσεις από το λιμάνι του Ηρακλείου, συνδέοντας την Κρήτη με τα νησιά των Κυκλάδων. Η Attica Group, προσπαθεί να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο που ταξιδεύουμε στα Ελληνικά νησιά και ένας από τους βασικούς της σχεδιασμούς είναι η ανάπτυξη στις γραμμές της Κρήτης μετά την εξαγορά της ΑΝΕΚ. Παρέχουμε ένα ειδικό ναυλολόγιο με ειδικές εκπτώσεις ώστε οι κάτοικοι της Κρήτης, να επισκεφθούν τα νησιά των Κυκκλάδων, ή να φτάσουν στον Πειραιά με πολύ οικονομικές τιμές», σχολίασε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group, Διονύσης Θεοδωράτος κατά την επίσημη παρουσίαση στο Ηράκλειο, χθες, των νέων δρομολογίων.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, η σύνδεση αυτή έρχεται να καλύψει ανάγκες και δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ταξιδιού, αναπτύσσοντας έτσι τον τουρισμό μεταξύ των Κυκλάδων και της Κρήτης. Το ταξίδι για τον επιβάτη είναι μια αξέχαστη εμπειρία, με άνετο ταξίδι και υπερσύγχρονα ταχύπλοα πλοία.

«Τα πλοία μας είναι υπερσύγχρονα με άνετους χώρους. Διαμορφώνουμε μια νέα εναλλακτική για τους κατοίκους και το τουριστικό κοινό του νησιού που θέλει να ταξιδέψει σε αυτούς τους προοσρισμούς και προσπαθούμε να κάνουμε το ταξίδι μια όμορφη εμπειρία», επισήμανε η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Attica Group, Κάλλια Μυλωνάκη.

Τα οφέλη

Με βάση, δε, τη διοίκηση, σημαντικά βασικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από τις συνδέσεις με τις Κυκλάδες. Αυτά έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της νησιωτικής συνδεσιμότητας καθώς το Ηράκλειο αποκτά νέες συνδέσεις με τις Κυκλάδες, με δρομολόγια σε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη, τη διευκόλυνση των ταξιδιών για τους κατοίκους προσφέροντάς τους περισσότερες επιλογές και εναλλακτικές δρομολογίων για την ταχύτερη μετακίνηση τους στις Κυκλάδες και τον Πειραιά, την καλύτερη εξυπηρέτηση για τους επισκέπτες του νησιού δίνοντας τη δυνατότητα στους τουρίστες που φτάνουν στο Ηράκλειο να επισκεφθούν τις Κυκλάδες, εξασφαλίζοντας έτσι, μεγαλύτερη ποικιλία και ευελιξία στον ταξιδιωτικό τους σχεδιασμό.

Παράλληλα η νέα δρομολόγηση εξασφαλίζει την τόνωση της τουριστικής ροής από/προς Ηράκλειο – Κυκλάδες, υποστηρίζοντας και δίνοντας τη δυνατότητα περιήγησης σε περισσότερα νησιά κατά τη διάρκεια της ίδιας ταξιδιωτικής εμπειρίας, προωθώντας συνδυαστικά πακέτα διακοπών.

Παράλληλα με βάση τη διοίκηση αναμένονται και οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας (τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία κ.ά.) και προώθηση περιφερειακών προορισμών

Νέα δρομολόγια Hellenic Seaways: Ηράκλειο – Κυκλάδες – Πειραιάς

Να σημειωθεί ότι τα νέα δρομολόγια από/προς το Ηράκλειο για τα νησιά Σαντορίνη, Ίο, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σύρο και τον Πειραιά πραγματοποιούνται με τα ταχύπλοα Highspeed 3 (HS3) και Highspeed 4 (HS4), της Hellenic Seaways, οι ταξιδιώτες μπορούν να μετακινούνται με ευκολία, ταχύτητα και συνέπεια, προς δημοφιλείς κυκλαδίτικους προορισμούς. Τα δύο πλοία HS3 και HS4 αναχωρούν καθημερινά στις 07.30 από το Ηράκλειο εκτελώντας τα παρακάτω δρομολόγια:

Το HS3 εξυπηρετεί τη γραμμή Ηράκλειο–Θήρα–Ίος–Πάρος–Μύκονος–Σύρος – Πειραιά κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο.

Το HS4 εκτελεί το δρομολόγιο Ηράκλειο–Θήρα–Ίος–Νάξος–Μύκονος – Πειραιάς κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή Επιπλέον εκτελούνται ημερήσια δρομολόγια από Ηράκλειο με άφιξη στον Πειραιά στις 16:40.

Οι εκπτώσεις

Όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία διαθέτει ένα εκτενές και ευέλικτο πρόγραμμα προσφορών και εκπτώσεων προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επιβατικού κοινού για τους προορισμούς όπου δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα για τα δρομολόγια Ηράκλειο – Κυκλάδες – Πειραιάς προσφέρει:

50% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής από/προς Ηράκλειο – Κυκλάδες 30% έκπτωση για μετακινήσεις 3-5 ατόμων με Ι.Χ.

40% έκπτωση στις ομαδικές μετακινήσεις

Πακέτα προσφορών για μεμονωμένους επιβάτες με ΙΧ στη γραμμή Πειραιά – Ηράκλειο – Πειραιά

50% έκπτωση στη γραμμή Πειραιά – Ηράκλειο – Πειραιά στην οικονομική θέση

Επιπλέον για τα ταξίδια από/προς Ηράκλειο – Κυκλάδες – Πειραιά, προσφέρει διπλούς πόντους Seasmiles. Επίσης, τα μέλη του Seasmiles απολαμβάνουν έκπτωση έως 30% για τα δρομολόγια Πειραιάς – Ηράκλειο – Πειραιά με τα ταχύπλοα της HS

Σημειώνεται ότι τo Seasmiles είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πιστότητας και προνομιακών εκπτώσεων της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Τα 800.000 μέλη του Seasmiles απολαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις έως και 40% για τη μετακίνησή τους, αλλά και αξιοσημείωτες προσφορές έως 20% σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η Attica Group ενισχύει την οργανωτική της δομή με τη νέα Επιτελική Διεύθυνση Customer Value – O Σπύρος Δούκας στη θέση του Chief Customer Value Officer του Ομίλου Attica

Ο Όμιλος Attica, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας ενισχύει την οργανωτική του δομή με τη δημιουργία της νέας Επιτελικής Διεύθυνσης Customer Value. Στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε κάθε φάση αλληλεπίδρασης με τον Όμιλο και τα brands που εκπροσωπεί – Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines.

Νέα Επιτελική Διεύθυνση Customer Value

Στο μεταξύ, στη νέα Επιτελική Διεύθυνση Customer Value της Attica Group εντάσσονται η Διεύθυνση Customer Experience, το Τμήμα Loyalty, η Διεύθυνση Μάρκετινγκ και η Διεύθυνση Hotel Operations.