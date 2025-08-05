ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Seanergy Maritime: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη $3,8 εκατ. το β&#039; τρίμηνο
Ναυτιλία
19:45 - 05 Αυγ 2025

Seanergy Maritime: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη $3,8 εκατ. το β' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το οποίο αποτελεί το 15ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης μερισματικής πολιτικής.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 37,5 εκατ. δολάρια έναντι 43,1 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 18,3 εκατ. δολάρια έναντι των 28,0 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2024.

Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 2,9 εκατ. και 3,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 14,1 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 16,0 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 19.807 δολάρια. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά 6% τον μέσο όρο του δείκτη BCI των 18.681 δολαρίων για την ίδια περίοδο.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 61,7 εκατ. δολαρίων σε σύγκριση με τα 81,4 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2024. Η καθαρή ζημιά και η προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά για το εξάμηνο ήταν 4,0 εκατ. δολάρια και 1,7 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 24,3 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 27,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το εξάμηνο ήταν 26,3 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με τα 51,2 εκατ. δολάρια για την ίδια περίοδο του 2024. Το ημερήσιο TCE του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 16.679 δολάρια, σε σύγκριση με τα 25.365 δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε στα 6.937 δολάρια, σε σύγκριση με τα 6.999 δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Στις 30 Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 25,4 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου ήταν 257,7 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 307,7 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ η λογιστική αξία του στόλου ανήλθε στα 539,9 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: "Η Seanergy επέστρεψε στην κερδοφορία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ναυλαγορά στις αρχές του έτους. Η θετική αυτή επίδοση οφείλεται στη σημαντική βελτίωση της αγοράς των Capesize, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη αντισταθμιστική στρατηγική που ακολουθήσαμε. Η Εταιρεία διαθέτει 21 πλοία Capesize υψηλών προδιαγραφών, ενώ διατηρεί συντηρητικά επίπεδα δανεισμού, γεγονός που μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις θετικές προοπτικές της αγοράς, καθώς διανύουμε το παραδοσιακά ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση καθώς και τη θετική πορεία της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο. Με το μέρισμα αυτό θα έχουμε διανείμει αδιάλειπτα μερίσματα στους μετόχους μας για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, επιβεβαιώνοντας τη πάγια δέσμευσή μας για ενίσχυση της συνολικής επενδυτικής απόδοσής τους.

Αναφορικά με την εμπορική μας επίδοση, το TCE του στόλου κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε σε 19.807 δολάρια την ημέρα, 6% πάνω από τον δείκτη της αγοράς (BCI). Η εμπορική μας τοποθέτηση, μάς επέτρεψε να επωφεληθούμε από την σημαντική άνοδο της αγοράς Capesize τον Ιούνιο, αναδεικνύοντας την επιτυχία της ευέλικτης στρατηγικής μας που συνδύασε σταθερά και index-linked ναύλα.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, έχουμε ήδη εξασφαλίσει περίπου το 62% των ημερών στα 22.375 δολάρια, με το συνολικό TCE του στόλου να προβλέπεται στα 23.081 δολάρια. Παράλληλα, κοιτάζοντας το 2ο εξάμηνο, 7 από τα 21 πλοία του στόλου μας προβλέπεται να αποφέρουν σταθερούς ημερήσιους ναύλους των 22.400 δολαρίων κατά μέσο όρο, εξασφαλίζοντας ορατότητα ως προς τα έσοδα, σε ένα γενικά ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον. Η έκθεση στην spot αγορά μέσω του υπόλοιπου στόλου, προσθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να επωφεληθούμε από πιθανές θετικές τάσεις της Capesize αγοράς.

Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές μας δραστηριότητες, έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 110,6 εκατ. δολαρίων. Σε αυτό περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά του πλοίου M/V Blueship μέσω sale and leaseback. Μέσω αυτών των συναλλαγών εξαλείψαμε όλες τις λήξεις δανείων για το 2025, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Εταιρείας. Η Seanergy, βάση συντηρητικής μόχλευσης και επαρκής ρευστότητας, είναι σε θέση να διατηρεί θετικές ταμειακές ροές, να ανταμείβει τους μετόχους της και να επενδύει στοχευμένα στην σταδιακή ανανέωση του στόλου της.

Αναφορικά με την αγορά, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τον δείκτη BCI να διαμορφώνεται στα 18.700 δολάρια ημερησίως, έναντι 13.000 δολαρίων το πρώτο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 16% των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία και τη Βραζιλία, μετά από ένα εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, διατηρήθηκε η δυναμική στις εξαγωγές βωξίτη από τη Δυτική Αφρική, καταγράφοντας άνοδο περίπου 33% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Οι παραγγελίες για νεότευκτα Capesize πλοία παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 8% του συνολικού στόλου, ενώ περίπου το 7% του υπάρχοντος στόλου είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Με τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των παλαιότερων πλοίων, αναμένεται ο ρυθμός αύξησης του στόλου να παραμείνει χαμηλός τα επόμενα χρόνια.

Βλέποντας μπροστά, θεωρούμε ότι η σύνθεση του στόλου μας, ο ισχυρός ισολογισμός και η ευέλικτη εμπορική στρατηγική μας, τοποθετούν τη Seanergy σε πλεονεκτική θέση στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς."

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς
Ειδήσεις

Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον Άγγελο Προβολισιάνο στην κόντρα με την Ακρίτα
Ειδήσεις

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον Άγγελο Προβολισιάνο στην κόντρα με την Ακρίτα

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό
Ειδήσεις

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό

Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκδρομής στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία
Ναυτιλία

Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκδρομής στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα
Ναυτιλία

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α&#039; τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α&#039; τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος
Ανακοινώσεις

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια
Χρηματιστήρια

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ