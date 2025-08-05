Seanergy Maritime: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη $3,8 εκατ. το β' τρίμηνο

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 37,5 εκατ. δολάρια έναντι 43,1 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 18,3 εκατ. δολάρια έναντι των 28,0 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2024.

Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 2,9 εκατ. και 3,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 14,1 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 16,0 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 19.807 δολάρια. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά 6% τον μέσο όρο του δείκτη BCI των 18.681 δολαρίων για την ίδια περίοδο.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 61,7 εκατ. δολαρίων σε σύγκριση με τα 81,4 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2024. Η καθαρή ζημιά και η προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά για το εξάμηνο ήταν 4,0 εκατ. δολάρια και 1,7 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 24,3 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 27,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το εξάμηνο ήταν 26,3 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με τα 51,2 εκατ. δολάρια για την ίδια περίοδο του 2024. Το ημερήσιο TCE του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 16.679 δολάρια, σε σύγκριση με τα 25.365 δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε στα 6.937 δολάρια, σε σύγκριση με τα 6.999 δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Στις 30 Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 25,4 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου ήταν 257,7 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 307,7 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ η λογιστική αξία του στόλου ανήλθε στα 539,9 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: "Η Seanergy επέστρεψε στην κερδοφορία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ναυλαγορά στις αρχές του έτους. Η θετική αυτή επίδοση οφείλεται στη σημαντική βελτίωση της αγοράς των Capesize, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη αντισταθμιστική στρατηγική που ακολουθήσαμε. Η Εταιρεία διαθέτει 21 πλοία Capesize υψηλών προδιαγραφών, ενώ διατηρεί συντηρητικά επίπεδα δανεισμού, γεγονός που μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις θετικές προοπτικές της αγοράς, καθώς διανύουμε το παραδοσιακά ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση καθώς και τη θετική πορεία της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο. Με το μέρισμα αυτό θα έχουμε διανείμει αδιάλειπτα μερίσματα στους μετόχους μας για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, επιβεβαιώνοντας τη πάγια δέσμευσή μας για ενίσχυση της συνολικής επενδυτικής απόδοσής τους.

Αναφορικά με την εμπορική μας επίδοση, το TCE του στόλου κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε σε 19.807 δολάρια την ημέρα, 6% πάνω από τον δείκτη της αγοράς (BCI). Η εμπορική μας τοποθέτηση, μάς επέτρεψε να επωφεληθούμε από την σημαντική άνοδο της αγοράς Capesize τον Ιούνιο, αναδεικνύοντας την επιτυχία της ευέλικτης στρατηγικής μας που συνδύασε σταθερά και index-linked ναύλα.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, έχουμε ήδη εξασφαλίσει περίπου το 62% των ημερών στα 22.375 δολάρια, με το συνολικό TCE του στόλου να προβλέπεται στα 23.081 δολάρια. Παράλληλα, κοιτάζοντας το 2ο εξάμηνο, 7 από τα 21 πλοία του στόλου μας προβλέπεται να αποφέρουν σταθερούς ημερήσιους ναύλους των 22.400 δολαρίων κατά μέσο όρο, εξασφαλίζοντας ορατότητα ως προς τα έσοδα, σε ένα γενικά ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον. Η έκθεση στην spot αγορά μέσω του υπόλοιπου στόλου, προσθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να επωφεληθούμε από πιθανές θετικές τάσεις της Capesize αγοράς.

Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές μας δραστηριότητες, έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 110,6 εκατ. δολαρίων. Σε αυτό περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά του πλοίου M/V Blueship μέσω sale and leaseback. Μέσω αυτών των συναλλαγών εξαλείψαμε όλες τις λήξεις δανείων για το 2025, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Εταιρείας. Η Seanergy, βάση συντηρητικής μόχλευσης και επαρκής ρευστότητας, είναι σε θέση να διατηρεί θετικές ταμειακές ροές, να ανταμείβει τους μετόχους της και να επενδύει στοχευμένα στην σταδιακή ανανέωση του στόλου της.

Αναφορικά με την αγορά, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τον δείκτη BCI να διαμορφώνεται στα 18.700 δολάρια ημερησίως, έναντι 13.000 δολαρίων το πρώτο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 16% των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία και τη Βραζιλία, μετά από ένα εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, διατηρήθηκε η δυναμική στις εξαγωγές βωξίτη από τη Δυτική Αφρική, καταγράφοντας άνοδο περίπου 33% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Οι παραγγελίες για νεότευκτα Capesize πλοία παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 8% του συνολικού στόλου, ενώ περίπου το 7% του υπάρχοντος στόλου είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Με τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των παλαιότερων πλοίων, αναμένεται ο ρυθμός αύξησης του στόλου να παραμείνει χαμηλός τα επόμενα χρόνια.

Βλέποντας μπροστά, θεωρούμε ότι η σύνθεση του στόλου μας, ο ισχυρός ισολογισμός και η ευέλικτη εμπορική στρατηγική μας, τοποθετούν τη Seanergy σε πλεονεκτική θέση στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς."